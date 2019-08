Kabul | strage al matrimonio | 63 morti in attentato kamikaze

Fonte : blogo

(Di domenica 18 agosto 2019)durante un, dove almeno 63 persone sono morte e altre 182 sono rimaste ferite in unavvenuto alle 22:30 di ieri nella zona occidentale della capitale afghana, la Dubay City Hall, in cui predomina la comunità sciita Hazara.Tutte le vittime sono civili e tra loro ci sono anche donne e bambini, ha spiegato la portavoce del ministero dell'Interno afghano Nasrat Rahimi. Secondo il racconto di alcuni testimoni sopravvissuti, l'redopo essere entrato nella sala ha fatto detonare gli esplosivi in mezzo agli invitati al ricevimento.I talebani tramite un loro portavoce si sono chiamati fuori da ogni coinvolgimento, condannando l’alla Dubay City Hall. Appena dieci giorni fa però l’ala più radicale dei talebani aveva rivendicato l'autobomba piazzata nella stessa zona con l’intento di colpire le forze di sicurezza provocando ...

