Kabul | massacro al matrimonio La tripla sfida dell' Isis

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 18 agosto 2019)mortale targata: ai talebani, agli Stati Uniti e a ciò che resta del potere centrale. L’in Afghanistan ha rivendicato la responsabilità’attacco kamikaze di ieri a una festa di, in cui almeno 63 persone sono morte. In una dichiarazione pubblicata su un sito legato al gruppo terroristico, l’ha spiegato che un combattente pachistanoo Stato Islamico in cerca di martirio ha preso di mira un grande raduno sciita a. L’in Afghanistan ha affermato che dopo l’attentato suicida, anche un’autobomba è stata fatta esplodere nell’attacco. Funzionari afgani hanno riferito che circa 200 persone sono rimaste ferite nell’esplosione, avvenuta in un quartiere occidentale diche ospita moltia comunità di minoranza sciita Hazara. I sopravvissuti ...

