Kabul | attentato durante una festa di matrimonio | sarebbero 63 i morti e 182 i feriti

Kabul - attentato a matrimonio : 63 i morti : 7.30 E' salito ad almeno 63 morti e 182feriti il bilancio dell'attentato suicida avvenuto a Kabul, in Afghanistan, durante una festa di matrimonio. "Tutte le persone uccise e ferite sono civili. Tra le vittime ci sono anche donne e bambini", ha riferito il portavoce del ministero dell'Interno afghano, Nasrat Rahimi. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'azione, ma i talebani, attraverso il loro portavoce, hanno negato ogni coinvolgimento ...

