Juventus | Marchisio potrebbe tornare a giocare in Serie A con il Brescia

(Di domenica 18 agosto 2019) Lasi prepara all'inizio dellaA, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nell'ultima amichevole estiva contro la Triestina, si è notato come i bianconeri siano migliorati dal punto di vista difensivo mentre sono emerse alcune difficoltà dal punto di vista del gioco ed in fase realizzativa. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'idea di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: solo dopo aver ceduto alcuni esuberiro arrivare altri acquisti. Restando in tema mercato, alcuni ex bianconeri, riferimenti per diversi anni allaro riclamorosamente in Italia: parliamo nello specifico di Vidal, che piace all'Inter di Conte, e soprattutto di Claudio, che dopo aver rescisso il contratto con lo Zenit San Pietroburgo,firmare con una società neopromossa inA: parliamo del ...

