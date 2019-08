Italia-Turchia oggi | Torneo Acropolis 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbia e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbi e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, sarà ...

Hockey prato femminile - Europei Pool B 2019 : Italia devastante! 10-1 alla Turchia - primo posto del girone e semifinale agguantata : Serviva una prova di forza ed è arrivata senza lasciar spazio a repliche. La Nazionale femminile di Hockey su prato si impone nella terza partita del proprio girone degli Europei di Pool B di Glasgow, battendo la Turchia con un risultato nettissimo (10-1). Per le azzurre serviva uno scarto importante per agguantare la prima piazza nel raggruppamento: missione che dovrebbe essere compiuta visto che la Polonia sta faticando con il Galles e per ...

Basket - Europei Under18 : Spagna campione! Battuta la Turchia in finale. L’Italia chiude in nona posizione : Emozionante successo per la selezione spagnola nella finale dell’Europeo Under18 in programma in questi giorni a Volos in Grecia. Battuta 57-53 la Turchia che per lunghi tratti ha sognato la vittoria, salvo poi arrendersi alla straripante rimonta degli iberici. Spettacolare la prestazione di Santiago Aldama che mette a segno 23 punti e trascina i suoi nel momento decisivo, ovvero ad inizio dell’ultimo quarto. Tra le fila della ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (3 agosto). Brasile a Tokyo - spareggi Cina-Turchia e Italia-Olanda : Sono in corso di svolgimento i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si assegnano sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. La seconda giornata non ha riservato grandi sorprese con tutte le big che hanno vinto i propri incontri, il Brasile ha già concluso la propria avventura ed è la prima squadra a ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : weekend di fuoco - in palio 6 pass. Serbia - USA - Brasile lanciati. Italia-Olanda e Cina-Turchia da brividi : Nel weekend del 2-4 agosto si disputeranno i tornei internazionali di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Sono previsti sei quadrangolari in giro per tutto il mondo, le vincitrici dei sei gironi staccheranno il pass per i Giochi mentre le altre formazioni saranno rinviate ai tornei continentali che andranno in scena a gennaio 2020 e dove verranno messi in palio gli ultimi cinque posti (il Giappone ...

Basket - Europei Under 18 2019 : Italia sconfitta agli ottavi. La Turchia si impone 67-55 : Si ferma negli ottavi di finale il cammino dell’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Volos (Grecia). Gli azzurrini sono stati sconfitti dalla Turchia per 67-55 ed ora giocheranno per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto (sfida con la perdente di Francia-Croazia). Alla squadra di coach Bocchino non sono bastati i 14 punti di Sasha Mattias Grant e le buone prove di Davide Casarin (13) e Gabriele Procida (10). Miglior ...

Volley femminile - l’Italia si riscatta : sconfitta la Turchia senza Egonu e ora tutte al preolimpico! : L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-2 (25-21; 25-19; 23-25; 22-25; 15-12) nell’ultima amichevole di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Catania nel weekend del 2-4 agosto (contro Kenya, Belgio, Olanda: solo la vincitrice del girone staccherà il pass per il Sol Levante). Al PalaRavizza di Alassio, le azzurre sono riuscite a imporsi al tie-break, riscattando così il ko di ieri ...

Volley femminile - l’Italia batte la Turchia in amichevole. Egonu e compagne verso il preolimpico - vittoria al tie-break : L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-2 (25-22; 22-25; 25-19; 20-25; 17-15) nella prima amichevole di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre si sono imposte davanti ai 2000 spettatori del PalaRavizza di Alassio (in provincia di Savona) traendo delle importanti indicazioni verso il weekend del 2-4 agosto dove affronteranno Olanda, Belgio e Kenya con l’obiettivo di staccare il pass per i ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Turchia 3-2. Le azzurre rimontano due set e volano in finale per il titolo! : Notte indimenticabile per la Nazionale italiana ai Mondiali Under 20 2019 di Volley femminile in corso di svolgimento in Messico. La formazione allenata da Massimo Bellano ha sconfitto la Turchia con il risultato di 3-2 (19-25; 24-26; 25-21; 25-16; 18-16) con una sensazionale rimonta al termine di un incontro equilibratissimo ed appassionante e ha quindi conquistato l’accesso alla finale della rassegna iridata giovanile. Le azzurre ...