Isola d’Elba | turista 33enne napoletano trovato morto a letto | disposta autopsia

Isola d’Elba - adolescente batte la testa dopo tuffo in piscina : è grave : Gabriele Laganà Il 12enne, in vacanza con la famiglia sull’Isola d’Elba, è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze grave incidente quello occorso ad un ragazzo di 12 anni, originario di un centro del Milanese, in vacanza all'Isola d'Elba con la sua famiglia. Nel pomeriggio di ieri, l’adolescente è stato soccorso e trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per seri traumi subiti ...

Isola d’Elba - palazzina esplosa : morto uno dei feriti. È la terza vittima : È morto Alberto Paolini, 76 anni, una delle persone rimaste ferite nell’esplosione della palazzina di via De Nicola a Portoferraio (Livorno), sull’Isola d’Elba. È morto all’ospedale Cisanello, a Pisa, dove era stato portato con l’elisoccorso per le gravissime ustioni su gran parte del corpo. Ieri mattina, dalle macerie dell’edificio distrutto erano stati estratti i corpi del cognato di Paolini, Silvano Pescatori, 68 anni, e della ...

Isola d’Elba - esplosione fa crollare palazzina : un morto ed un disperso : Gabriele Laganà La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha fatto crollare una palazzina di due piani a Portoferraio, nell’Isola d’Elba. Tre le persone estratte vive Una violenta esplosione, provocata probabilmente da una fuga di gas, si è verificata la scorsa notte in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell'Isola d'Elba. La potente deflagrazione ha causato il crollo dell'edificio. Secondo una prima ricostruzione, ...

Isola d’Elba - crolla una palazzina a Portoferraio. Tre estratti vivi - un morto e un disperso : Nella mattina, per cause in corso di accertamento, è crollata una palazzina a Portoferraio (Livorno), all’Isola d’Elba, in via de Nicola. Sul posto, poco prima delle 5, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Livorno. Risultano cinque persone coinvolte, tutte componenti di una stessa famiglia. Al momento sono state estratte vive dalle macerie tre persone, una è stata individuata mentre una quinta al momento è ancora dispersa. Si ...