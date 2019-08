Io penso che chi ha tradito una volta |  tradirà di nuovo | dice la ministra

Tuchel : “Quando penso ad un Psg forte - penso a una squadra con Neymar” : “Non so se il tempo cambierà le cose, la finestra di trasferimento si chiuderà presto, ma per me non è cambiato nulla. Neymar è un mio giocatore, quando penso a una squadra forte, penso a una squadra con Neymar”. Lo dice l’allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Rennes, in merito alla situazione di Neymar, al centro dell’interesse di Barcellona e Real ...

Atletica - Usain Bolt : “Con l’atletica competitiva ho chiuso. Nel calcio ci ho creduto - ma non mi sono allenato a sufficienza. penso che Tortu…” : Ai Mondiali di Atletica 2019, che si svolgeranno Doha dal 27 settembre al 6 ottobre, ci sarà una grande assenza, quella di Usain Bolt. L’atleta che ha saputo scrivere in modo unico la storia di questo sport negli ultimi undici anni, conquistando otto ori olimpici, undici iridati e timbrando due record del mondo, ha terminato la sua carriera con l’Atletica e dopo una breve parantesi, poco fortunata, con il mondo del calcio, sembra ormai aver ...

F1 - Kimi Raikkonen : “Quella volta che mi ubriacai per 16 giorni consecutivi… ma ora penso solo alla famiglia” : Kimi Raikkonen non è propriamente uno di quei piloti della Formula Uno che ama parlare, figuriamoci di sè. Quando rilascia una intervista (e molto spesso succede perchè è costretto) rasenta il telegrafico, perchè è una persona che non vuole aprirsi troppo verso gli altri. Il vero “Ice Man” è solo per amici stretti e, ovviamente, famiglia. Un taglio netto sotto questo punto di vista il finlandese l’ha dato con la pubblicazione ...

Lombardi apre ad accordo con il Pd. “Io dopo aver governato con la Lega penso di poter andare d’accordo anche con Belzebù” : “Sposo totalmente la linea di Grillo.Siamo stati coerenti, ma non siamo fessi. Se Salvini vuole subito il voto, deve capire che il Parlamento non è ai suoi ordini”. La capogruppo in regione Lazio, dirigente storica del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi in un’intervista a ‘La Repubblica’ apre a un governo istituzionale con chi ci sta. “La figura del capo politico ha fallito, serve una ledership ...

Crisi - il Pd come la Lega : “Taglio parlamentari è trucchetto per non andare al voto”. Renzi : “Dirò come la penso in Parlamento” : Sul taglio dei parlamentari il Pd la pensa come la Lega. O meglio: una parte del Pd. “come ha già detto negli ultimi giorni il segretario Zingaretti, la proposta di approvare alla Camera il taglio dei parlamentari è un trucchetto di Luigi Di Maio per non andare al voto e prolungare l’agonia, per non assumersi responsabilità”, è il modo con cui fonti dei dem vicine a Nicola Zingaretti commentano l’appello lanciato dal ...

Rider - intesa M5s-Lega su bozza di decreto : “Compenso sarà un mix tra la paga oraria e il cottimo”. Che Di Maio voleva vietare : La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il decreto con le tutele per i Rider. Secondo l’Ansa, M5s e Lega hanno trovato un’intesa sul testo. I cui contenuti rischiano però di non soddisfare i fattorini in bici e scooter, ai quali più di un anno fa Luigi Di Maio aveva promesso – a valle di un tavolo di concertazione con le piattaforme – un contratto collettivo nazionale, un “salario minimo ...

Luca Parmitano in collegamento dallo Spazio : “mi piacerebbe andare sulla Luna - penso che avrò l’età giusta” : A Luca Parmitano piace l’idea di andare sulla Luna e non esclude che un giorno questo sogno possa realizzarsi: l’astronauta siciliano lo ha detto nel primo collegamento della sua missione, Beyond, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo della Scienza ‘Leonardo da Vinci’ di Milano. “Mi piace l’idea di poter andare un giorno sulla Luna“, ha detto. Non sa, ha aggiunto, se sarà ...

Temptation Island Vip - Francesco Chiofalo vorrebbe parteciparvi e lancia una frecciatina all'ex Selvaggia : "Da cantante non penso che avrà successo" - : Serena Granato L'ex tentatore di Temptation Island potrebbe partecipare all'imminente nuova edizione "vip" del docu-reality sui tradimenti In una nuova intervista concessa a Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l'ex tentatore di Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla malattia che lo ha recentemente colpito e anche sul rumor che lo vedrebbe tra i papabili partecipanti a Temptation Island ...

Juve - Sarri : 'penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata' : In queste settimane sicuramente la Juventus agirà sul mercato sia in entrata che in uscita. Infatti, in alcuni reparti i bianconeri hanno alcuni esuberi e dunque è lecito attendersi delle partenze, ma è possibile che ci sia anche qualche entrata. Ieri dopo la partita contro il Tottenham Maurizio Sarri ha fatto il punto sul mercato della Juve: "Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata". Dunque il tecnico dei ...

Mertens : “penso che un’altra punta ci servirebbe. Le altre squadre stanno comprando tanto” : Pienone di dichiarazioni per i calciatori del Napoli da ritiro di Dimaro, anche Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 Cosa serve per lo scudetto? “Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Lega-Russia - Candoni (Confindustria Russia) : “Sconsigliai a Salvini di andare al Metropol. penso che ci siano altri audio” : “Sconsigliai a Salvini di partecipare” all’incontro del Metropol: “Sapevo che aveva un appuntamento importante, doveva chiudere la campagna elettorale a Trento“. Al Corriere della Sera parla Fabrizio Candoni, manager e fondatore di Confindustria Russia insieme all’attuale Ernesto Ferlenghi, quest’ultimo tutt’ora vicepresidente esecutivo di Eni per Russia&Central Asia Market Development e fra i ...

Martina Minchella - addio al Pd per la Lega. "Salvini vero leader - cosa penso sui migranti" : "Basta con le correnti del Pd, vado con Matteo Salvini". Ha fatto discutere la scelta di Martina Minchella, ormai ex segretaria del Pd di Viterbo, di passare armi e bagagli con la Lega. Un salto triplo, non ancora ufficiale, che la diretta interessata spiega così al Fatto quotidiano: "Salvini è un v

Fendi al Colosseo - perché penso che la sfilata sia stata una buona idea : Riesco ancora a stupirmi quando si lanciano strali contro i privati che sponsorizzano eventi negli immobili e nelle aree di interesse storico artistico. Mi riferisco all’ultimo intervento di Tomaso Montanari contro Fendi, iconica casa di moda romana, anche se ormai nell’orbita di LVMH (il patròn Bernard Arnault ha promesso per il restauro di Notre Dame 200 milioni di euro). Per celebrare il suo direttore creativo Karl Lagerfeld, scomparso lo ...

MotoGp - le rivelazioni di Viñales : “sono stati tempi duri - ho anche pianto. Valentino Rossi? Ecco cosa penso di lui” : La prima vittoria in stagione della Yamaha porta la firma di Viñales, riuscito a tagliare per primo il traguardo del Gp di Assen Maverick Viñales ha regalato alla Yamaha la prima vittoria di questa stagione, precedendo Marc Marquez e Fabio Quartararo sul traguardo del Gp d’Olanda, andato in scena sul circuito di Assen. AFP/LaPresse Un successo liberatorio per lo spagnolo, che ai microfoni di Marca ha espresso tutte le proprie ...