Incidente mortale nel Casertano | giovane padre ucciso da un pirata della strada

TRAFFICO AUTOSTRADE 18 AGOSTO/ Code e rallentamenti : Incidente mortale sulla A1 : TRAFFICO AUTOSTRADE oggi, bollettino viabilità in tempo reale. incidente A1, un morto: lunghe Code al bivio per la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia.

Incidente mortale tra Eboli e Campagna - perdono la vita padre e figlio : Ancora una tragica giornata di sangue sulle strade della provincia di Salerno. Nella mattinata di oggi, sabato 10 agosto 2019, si è verificato un drammatico Incidente mortale lungo l'autostrada A2 (detta anche 'autostrada del Mediterraneo'). Il sinistro fatale è avvenuto precisamente nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Eboli e Campagna, due piccoli centri abitati del salernitano, in direzione sud (Villa San Giovanni). La dinamica ...

Monte Pellegrino - Incidente mortale : muore Giulio Franco di 18 anni : incidente mortale a Monte Pellegrino. E’ avvenuto la notte scorsa. muore Giulio Franco di 18 anni. Si schianta con la moto

Manovra folle in corsia - automobilista rischia di provocare Incidente mortale sulla tangenziale di Napoli : «Ci è stato segnalato un video di una delle telecamere di controllo della tangenziale di Napoli che mostra un fatto ai limiti dell?assurdo. Un soggetto alla guida di...

Incidente mortale a Cava D'Aliga - 34enne arrestato per omicidio stradale : I carabinieri di Scicli sono intervenuti la notte scorsa intorno all’1 per un Incidente stradale mortale, nel quale ha perso la vita Aprile Martina

Jesolo - auto esce di strada e finisce in un canale : morti quattro amici. Altro Incidente mortale con una vittima nella notte : La tragedia in località Ca' Nani al ritorno dalla serata in un locale. Le vittime avevano tutte tra i 22 e i 23 anni

Incidente mortale ad Alcamo : morti 2 ragazzini - padre è grave/ Scontro postato su Fb? : Incidente mortale ad Alcamo, sull'A29: padre alla guida di una Bmw sbanda e perde il controllo. morti i due figli, lui è grave in ospedale

Vittoria - tragico Incidente mortale : muore un bambino : Gravissimo incidente stradale stasera in via IV aprile a Vittoria. Un Suv ha travolto due bambini che erano seduti sul marciapiedi. Uno è morto

Si è addormentato e non ci siamo accorti di nulla! Incidente mortale a Gubbio : Un’altra vittima del sabato sera, un altro fine settimana che ci ha strappato via qualcuno. È tra la notte di sabato 6 e domenica 7 luglio che si è registrato l’ennesimo Incidente stradale mortale che ha visto coinvolti tre ragazzi, di neanche 25 anni. Stavano tornando dalla discoteca, doveva essere una serata come tante altre: fatta di divertimento, di scherzi, di risate, di amici. È stata, invece, l’ennesima tragedia. Non c’è stato nulla da ...

Reggio Calabria : Incidente mortale alla stazione - potrebbe trattarsi di suicidio : Una tragedia si è verificata questa mattina, alle prime luci dell’alba a Reggio Calabria, dove un uomo sarebbe stato travolto da un vagone ferroviario nel passaggio a livello della stazione secondaria della città denominata Ex Omeca. Non si esclude alcuna ipotesi inclusa quella del suicidio. Sul luogo della tragedia è nell'immediato intervenuto il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria che ha avviato lo svolgimento di tutti gli ...

Chieti - Incidente mortale sulla Tiburtina : Luca Sablone Il tragico dramma si è consumato a Brecciarola: a perdere la vita è stato un uomo di circa 35 anni Le strade abruzzesi sotto la morsa degli incidenti, che nell'ultima settimana hanno provocato diversi morti e feriti. L'episodio più recente si è verificato questo pomeriggio verso le ore 16.30 a Chieti, precisamente sulla Tiburtina di Brecciarola in via Aterno. Nell'impatto sono stati coinvolti una macchina e una moto: ...

Prima fa festa in discoteca - poi causa un Incidente mortale : Joao Maleck accusato di omicidio colposo [VIDEO] : Il giocatore messicano di proprietà del Porto è accusato di omicidio colposo per aver causato un incidente in cui ha perso la vita una coppia appena sposata E’ finito in guai grossi Joao Maleck, giocatore messicano di proprietà del Porto ma nell’ultima stagione in prestito al Siviglia Atletico. Il calciatore appena ventenne è accusato di omicidio colposo, per aver causato un incidente a Guadalajara in cui hanno perso la vita ...

Torino - Incidente mortale : fa manovra nel parcheggio del supermarket e investe anziana : Tragedia nella periferia di Torino: una donna italiana alla guida di una Fiat Panda, nell’effettuare manovre, ha investito una donna di 82 anni. L’anziana, nonostante gli immediati soccorsi del 118, è deceduta sul posto. L'incidente è avvenuto nel posteggio del Penny Market di via Pianezza 16.

Incidente mortale nel teatino - morto motociclista 47enne : Pescara - Ancora sangue nel fine settimana sulle strade d'Abruzzo, in un Incidente tra un furgone e una moto, sulla statale Tiburtina Valeria all'altezza di Rovetone, ha perso la vita un motociclista di 47 anni di Chieti, E.D.A. Da una prima verifica sul posto la moto avrebbe tamponato un furgone Fiat Fiorino che dal centro della carreggiata doveva svoltare a destra per immettersi in una strada secondaria. Nell'impatto il ...