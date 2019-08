Inchiesta affidi illeciti Bibbiano | nuove intercettazioni | bimba sgridata perché non

Affidi illeciti - Procura Modena riapre Inchiesta Veleno : c’è un legame coi bimbi di Bibbiano? : Sarebbe emerso che gli interrogatori ai bambini coinvolti nel presunto giro di pedofili, oltre vent'anni fa, furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"Continua a leggere

Affidi illeciti - la Procura di Modena riapre l'Inchiesta Veleno : c'è un legame con Bibbiano? : Gli interrogatori furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"

Affidi illeciti - la Procura di Modena riapre l'Inchiesta Veleno : c'è un nesso con Bibbiano? : Gli interrogatori furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"

Salvini a Bibbiano : commissione d'Inchiesta<br> su affidi entro agosto : Matteo Salvini e il colpo di genio. Mentre si attende il suo arrivo in Parlamento per riferire sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà domani alle Camere sul cosiddetto "Russiagate" italiano - il Ministro dell'Interno ha annunciato a sorpresa che oggi pomeriggio terrà un comizio nella piazza principale di Bibbiano, il comune in provincia di Reggio Emilia al centro dell'inchiesta ...

Bibbiano - 4 bimbi tornano dai genitori naturali dopo l'Inchiesta sugli affidi illeciti : Per quattro dei sei bambini coinvolti nello scandalo affidi illeciti di Bibbiano c'è un lieto fine, infatti il Tribunale dei Minori di Bologna, una volta valutati i loro casi, ha deciso che gli infanti vengano restituiti ai loro genitori naturali. La cittadina in provincia di Reggio Emilia in queste settimane è finita al centro della cronaca nazionale, e non solo, perché l'autorità giudiziaria ha scoperto un vero e proprio giro legato al mondo ...

Bambini di Bibbiano - in quattro tornano a casa dopo l’Inchiesta sugli affidi illeciti : quattro dei sei Bambini di Bibbiano finiti al centro dell'inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti possono tornare a casa dalle mamme e dai papà naturali. Lo ha deciso il Tribunale dei Minori di Bologna, dopo aver controllato uno per uno i singoli casi.Continua a leggere

Affidi - Bonaccini : “Stop alle strumentalizzazioni della politica - serve commissione d’Inchiesta” : "È possibile ora mettere un punto alle polemiche da parte di tutti, e compiere insieme un passo avanti? È importante che la politica ritrovi un filo comune di responsabilità per individuare insieme le giuste contromisure, che non sono né di destra né di sinistra": così Stefano Bonaccini,presidente dell'Emilia Romagna, ha commentato le controversie della politica sul caso degli Affidi illeciti nella regione.Continua a leggere

Bibbiano - adesso i bambini coinvolti nell'Inchiesta rischiano di dover subire nuovi affidi : Le numerose polemiche che hanno travolto il mondo politico e quello dell'informazione dopo l'inchiesta sugli affidamenti dei minori nel Reggiano, hanno spostato i riflettori dal destino dei veri protagonisti di questa vicenda, i bambini, che naturalmente devono essere tutelati e tenuti lontano dal circo mediatico. Eppure il quesito più importante in queste ore dovrebbe riguardare il futuro di tutti quei piccoli che risultano coinvolti nelle ...

Bibbiano - Inchiesta su affidi illeciti : sotto esame altri settanta fascicoli : Mentre imperversa la polemica politica sui fatti di Bibbiano, l’inchiesta va avanti con il giusto riserbo. Le indagini dei carabinieri riguardano una serie di finti abusi sui bambini, segnalati dagli operatori dei servizi sociali nel reggiano con lo scopo di togliere i piccoli alle loro famiglie, spesso deboli ed in condizioni di difficoltà, per poterli affidare a coppie giudicate idonee che percepivano sussidi mensili di un importo fino ai ...

Affidi illeciti dell'Inchiesta "Angeli e demoni" - Meloni : "Condanne esemplari per gli orchi che lucrano sui bimbi" : Pina Francone Il leader di Fratelli d’Italia partecipa all’evento "I bambini non si toccano" e chiede condanne esemplari per gli indagati dell’inchiesta "Angeli e Demoni" "I bambini non si toccano", è stato il titolo del presidio organizzato venerdì da Fratelli d'Italia davanti al Comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, per tenere alta l'attenzione sullo scandalo emerso con l'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli Affidi ...