(Di domenica 18 agosto 2019) Gabriel ChristianHjort, indagato nel caso dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega insieme all’amico Elder Finnegan Lee, hato una rappresentanza del partito Radicale nell’ambito dell’iniziativa “Ferragosto in”. Ne dà conto il Corriere della Sera: «Nella mia città, San Francisco, forse nonstato inuscito su». Da quasi un mese Regina Coeli è diventata la casa di Gabriel ChristianHjort, il 19enneno indagato con l’amico Elder Finnegan Lee per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Il giovane - finito suo malgrado al centro di aspre polemiche per essere stato bendato e fotografato in una caserma dell’Arma prima dell’arresto - è tra i detenuti che affollano ildi via della Lungara. ...

