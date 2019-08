In affanno imprese artigianato | chiuse 6 500 primo semestre 2019

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 18 agosto 2019) L'italiano negli ultimi 10 anni ha perso 165.600, un trend inarrestabile confermato anche daldelche ha visto chiudere 6.500 unita'. Ad eccezione del Trentino Alto Adige, nel, si sono registrate punte preoccupanti in Emilia Romagna (-761), in Sicilia (-700) e in Veneto (-629). A livello territoriale e' il Mezzogiorno la macro area dove la caduta e' stata maggiore. I dati sono della Cgia di Mestre che indica una serie di cause come lo spettro dell'aumento dell'Iva, il calo dei consumi, le tasse, l'accesso al credito. L'analisi 'storica' indica che dal 2009 e il 2018 in Sardegna la diminuzione del numero diartigiane attive e' stata del 18% (-7.664).Seguono l'Abruzzo con una contrazione del 17,2% (-6.220), l'Umbria, che comunque e' riconducibile alla ripartizione geografica del Centro, con -15,3% (-3.733), la Basilicata con il ...

