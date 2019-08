Ilaria Spada e Kim Rossi Staurt | su Instagram la prima foto del secondogenito

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono genitori bis : Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono diventati di nuovo genitori. Il settimanale “Chi” ha fotografato la famiglia all’uscita dalla clinica romana in cui il bebè è venuto alla luce lo scorso 23 luglio il papà abbraccia teneramente il piccolo, la mamma è radiosa e sorridente in abito a fiori. Per Kim e Ilaria la privacy è irrinunciabile. Si sono sposati lontani da ogni clamore e nella stessa riservatezza hanno vissuto la ...

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori bis : è nato il secondo figlio. Le prime foto : Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart genitori bis: è nato il secondo figlio. Dopo Ettore, che oggi ha 7 anni, la coppia, fresca di matrimonio, ha dato il benvenuto a un altro maschietto. La conferma arriva dal settimanale Chi che mostra le fotografie dell’attore e regista romano mentre esce dalla clinica dove ha partorito la sua Ilaria. Gli scatti risalgono allo scorso venerdì, dunque è presumibile che la nascita del piccolo sia avvenuta nei giorni ...

Ilaria Spada di nuovo incinta - : Marina Lanzone Dopo i vari avvistamenti, non era più necessario, ma l'attrice ha voluto condividere uno scatto privato con le sue follower. La foto contiene qualche indizio sul sesso del nascituro e sulla data del parto “Conto i giorni… le nuvole e ti aspetto”. Oggi Ilaria Spada ha pubblicato il suo primo scatto social a conferma della seconda gravidanza: in foto si vede un pancione tondo che fa pensare a un imminente nuovo arrivo, ...

