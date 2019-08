Il lavoro della sicurezza e i suoi rischi “confidenziali” e necessari

lavoro : 4 insegnamenti della mamma che possono tornare utili : I consigli della mamma, quelli che ci accompagnano fin da piccoli, possono tornare utili anche quando si è grandi e è sul...

Licenziamento orale 2019 : quale rilevanza della prova cessazione lavoro? : Licenziamento orale 2019: quale rilevanza della prova cessazione lavoro? Cerchiamo di capire se il Licenziamento orale o verbale ha, al pari di quello in forma scritta, rilevanza per il diritto e, pertanto, se è effettivamente opponibile al lavoratore. Sulla questione collegata della prova della cessazione lavorativa in caso di Licenziamento orale, è intervenuta, peraltro, la Corte di Cassazione, con un provvedimento che sicuramente aiuta a ...

Il calcio femminile alla ribalta - Milena Bertolini : “non va disperso il lavoro della Nazionale” : “Figc e club hanno fatto una scelta intelligente, far disputare dei match quando ci sono le soste del campionato maschile e’ importante per la crescita del movimento. Il mondiale ha fatto conoscere il calcio femminile al grande pubblico, ora non bisogna disperdere il lavoro fatto dalla nazionale”. Sono le dichiarazioni del ct delle azzurre, Milena Bertolini, ai microfoni di Sky che parla della Serie A femminile al via il ...

Da Goréè a Foggia - l'evidenza della sconfitta delle visioni nazionalistiche sul lavoro : Gorée è una piccola isola nel golfo di Dackar. Nota al mondo come l’isola degli schiavi. Tutte le case fronte mare erano luoghi di detenzione di uomini donne, bambini e bambine in attesa della partenza come schiavi.Una sola è rimasta come allora, è diventata museo, memoria di una storia che nessun revisionismo potrà mai cancellare. Su quell’isola, in una scuola di eccellenza, si èappena ...

I migranti al lavoro con i bus della Regione Puglia : Emanuela Carucci L'iniziativa è stata inaugurata dopo i due casi di sassaiola in cui cinque migranti sono stati feriti mentre andavano a lavorare nei campi e per combattere il caporalato Ha preso il via il progetto della Flai Cgil di Foggia "Senza Caronte" per garantire il trasporto pubblico ai lavoratori stranieri che sono occupati nelle aziende agricole in modo da sottrarli alla possibile azione dei caporali. Ma non solo. ...

Autrice del libro della De Lellis su IG : 'Pensavo di cambiare lavoro quando l'ha proposto' : Da alcuni giorni si è sparsa la notizia dell'uscita del primo libro di Giulia De Lellis intitolato "Le corna stanno bene su tutto". L'autobiografia della ragazza parla della sua relazione con Andrea Damante, l'ex fidanzato conosciuto a Uomini e Donne e con cui ha chiuso la sua relazione per via di un tradimento da parte di lui. Fino a poco tempo fa i due avevano provato a recuperare il loro rapporto, ma poi l'influencer ha deciso di gettarsi tra ...

Sci alpino - il quartetto della velocità di Coppa del Mondo al lavoro sullo Stelvio : assente Paris : Fill, Buzzi, Casse e Marsaglia allo Stelvio fino a venerdì 2 agosto. La squadra C maschile nell’impianto al coperto di Amneville (Fra) fino dal 4 agosto Il quartetto della velocità di Coppa del Mondo (ad eccezione dell’assente Dominik Paris) si ritrova al Passo dello Stelvio per quattro giorni di sci sul ghiacciaio al confine fra Lombardia e Alto Adige, a partire da martedì 30 luglio fino a venerdì 2 agosto. AFP/LaPresse Il ...

lavoro - perché in Italia conta più l’anagrafe della qualità : Essere giovani, sul Lavoro, offre vantaggi o svantaggi. I vantaggi coincidono ad esempio con un maggior grado di aggiornamento sulle tec-nologie, la freschezza intellettuale e la possibilità di reinventarsi...

Nuoto - Mondiali 2019 : Martina Carraro - il bronzo della perseveranza. lavoro e costanza valgono la svolta della carriera : “Non è tanto chi sei, quanto quello che fai che ti qualifica“. Si, a qualcuno ricorderà la frase di un celebre film di un eroe mascherato ma stavolta il riferimento non è alla finzione ma alla realtà. Martina Carraro, dopo aver affrontato i saliscendi classici della vita, ha trovato il suo equilibrio. Sarà stata la maturazione e forse anche la storia d’amore con Fabio Scozzoli ad averle regalato quella stabilità, elemento ...

Dietro le quinte della Nasa : il team di Mars 2020 al lavoro : È il rover del futuro, il prossimo che toccherà terra sul Pianeta rosso, andando a caccia di remote forme di vita. Ed è quasi pronto all’azione, tra le mura dei laboratori del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, quartier generale degli ingegneri della Nasa. Mars 2020, il mezzo di terra della prossima missione per Marte, è al centro delle ultime attenzioni degli scienziati. In questo video in timelapse, una giornata tipo Dietro le quinte ...

L'allarme della Cgil : "I 40enni di oggi con un lavoro saltuario andranno in pensione dopo i 73 anni" : I quarantenni di oggi, coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996 e ricadono nel contributivo puro, rischiano di non andare in pensione prima dei 73 anni. È questa la sorte secondo la Cgil che spetta a chi ha avuto un lavoro saltuario e scarsamente remunerato, specie se part time. Nel 2035, spiega il sindacato, per andare prima dei 70 anni, precisamente a 69, saranno necessari almeno 20 anni di contributi e una pensione di importo ...

Otto sotto un tetto - i protagonisti sono Lebron James e i compagni dei Lakers : il video della sigla è un capolavoro : Chi ha vissuto gli anni Novanta ricorderà la celebre serie tv americana Otto sOtto un tetto. In un divertente remake, al posto della famiglia Winslow e di Steve Urkel, compaiono nove giocatori Nba dei Los Angeles Lakers: Lebron James, che compare anche come produttore del filmato, veste i panni del padre di famiglia, Carl. Il nuovo acquisto Anthony Davis, invece, quelli della moglie Harriet. Tra i protagonisti, anche Demarcus Cousins, Kyle Kuzma ...

Tecnologia libera tutti. La legge della conservazione del lavoro : In uno studio del 2013 – scritto da due economisti di Oxford e consulenti del presidente Barack Obama, Carl Benedikt Frey e Micheal Osborne – si sosteneva che nel giro di una quindicina di anni quasi la metà dei posti di lavoro negli Stati Uniti sarebbero stati a rischio per effetto del progresso te

Catania - in fiamme il Lido Europa sul litorale della Plaia : i Vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo : I Vigili del fuoco hanno pubblicato sui loro canali social un video che mostra il rogo che ha devastato il Lido Europa sul litoriale della Plaia di Catania. Dalle immagini si può vedere l’altezza delle fiamme distrutto l’intero stabilimento balneare in legno. Si sentono anche le urla dei pompieri per continuare a gettare acqua sulle fiamme. Mentre ai bagnanti invece è stato consigliato di rifugiarsi in acqua. Quello di Plaia di Catania è uno ...