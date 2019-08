Il figlioletto di Gordon Ramsay e gli altri gossip del weekend

(Di domenica 18 agosto 2019) Oscar, il quinto figlio diOscar, il quinto figlio diOscar, il quinto figlio diOscar, il quinto figlio diOscar, il quinto figlio diOscar, il quinto figlio diOscar, il quinto figlio diUn bambino con i capelli chiari e gli occhi grandi, il volto identico, o quasi, a quello del padre. Oscar, quinto e ultimo figlio di, sembra essere la fotocopia dello chef britannico. Solo, più arrabbiata. Il neonato, cui la famiglia ha dedicato un intero profilo Instagram, gestito dalle sorelle maggiori, mostra spesso alla telecamera uno sguardo corrucciato, come se il carattere fumantino che, in televisione, ha contribuito a fare di suo padre una star fosse già tutto lì, sotto i biberon e i pannolini. MEGHAN MARKLE E IL LOOK CHE FA INFURIARE ...

Dalla Rete Google News

Agenzia ANSA

Non è gradevole per un pilota di aereo trasmettere alla torre di controllo un codice di emergenza per atti illegali a bordo come '7500', titolo quanto mai evocativo ...