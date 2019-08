I dazi dei quattro cantoni

Guerra dei dazi - Pechino minaccia gli Usa : Pechino, 15 ago. (AdnKronos/dpa) – Pechino minaccia ritorsioni se, come annunciato, gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi sulle importazioni cinesi, per un valore di 300 miliardi di dollari. La Cina adotterà “le necessarie contromisure” ai , ha annunciato il ministero delle Finanze di Pechino. L’ulteriore aumento del 10 per cento dei dazi sulle merci cinesi, ha detto il ministero, viola gli accordi raggiunti nei ...

Germania vittima dei dazi : il Pil torna in negativo (-0 - 1%) : L'economia della Germania si contrae leggermente nel secondo trimestre in linea con le attese, con il commercio che ha

Cina - così la guerra dei dazi di Trump sta mettendo in ginocchio gli agricoltori Usa : La guerra dei dazi tra Washington e Pechino fa le prime vittime. Sono gli agricoltori a stelle e strisce, colpiti dal fuoco delle ritorsioni commerciali cinesi scattate come risposta alla nuova ondata di dazi decisi dagli Stati Uniti. Per sostenere i coltivatori americani, che rappresentano uno dei principali bacini elettorali di Donald Trump (gli Stati rurali hanno sostenuto l’attuale presidente nelle elezioni del 2016), il governo federale Usa ...

U&D - Deianira dice : 'La redazione voleva che Damante fingesse interesse per la Rocchini' : E' un'estate decisamente ricca di rivelazioni e colpi di scena quella che riguarda il mondo dei protagonisti di Uomini e Donne. In questi giorni, infatti, in rete e sui social non si parla d'altro che dello scontro tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia: la prima accusa la seconda di essere una persona che vive di minacce e che ci sarebbero delle verità sul suo conto che ancora non sono venute fuori. Una situazione decisamente infuocata dove si è ...

Crescita - monito Bce : “Nell’eurozona aumento Pil debole nei prossimi mesi. Le cause? Guerra dei dazi e vulnerabilità dei mercati emergenti” : Nell’area euro la Crescita del Pil sarà più debole nei prossimi trimestri. E i fattori che portano a questa stima non ottimistica sono tutti geopolitici: dalla Guerra dei dazi alla vulnerabilità dei mercati emergenti. A rilevarlo è la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. Benché nel primo trimestre del 2019 ci sia stato un aumento del Pil dell’eurozona in una certa misura migliore rispetto alle attese, i dati più ...

Guerra dei dazi USA-Cina : al via il piano da 16 miliardi per sostenere gli agricoltori : “Al via il piano da 16 miliardi di dollari predisposto dal governo americano per sostenere gli agricoltori colpiti dagli effetti della Guerra dei dazi con la Cina, che ha fatto crollare le quotazioni dei prodotti mettendo in crisi interi comparti“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che “è iniziata la presentazione delle domande di aiuto che riguardano la coltivazione di ventinove tipi di materie prime, dalla soia ...

Borse in piena guerra dei dazi : focus su bilance commerciali e servizi : Gli investitori guardano agli sviluppi sulle trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti. In arrivo le statistiche sui saldi import-export dei paesi europei e della Cina, ma anche le indicazioni sul settore servizi. Fitch si pronuncia sul debito italiano

La guerra dei dazi affonda le Borse Ue : 18.15 Seduta in forte calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib, in linea coi listini europei, ha chiuso in perdita del 2,41% a 21.046 punti mentre l'All Share cede il 2,07%. Flessioni evidenti per Pirelli, -6,9%, Ferrari, -4,35%, e Fca, -3%. La minaccia di Trump di imporre nuovi dazi alla Cina ha affossato i mercati europei con Francoforte e Parigi che hanno perso il 3,11% e il 3,75%. Londra ha chiuso a -2,34% e Madrid a -1,56%.

Nuova scintilla per il ban Huawei dalla guerra dei dazi di Trump contro Cina? : Del ban Huawei non si parlava da giorni, giustamente, per merito di una certa apertura maturata dal governo USA e in pratica da Trump in luglio, proprio nei confronti dell'azienda cinese. Eppure, nelle ultime ore, è accaduto qualcosa che non può certo passare sotto silenzio, anche in riferimento al già precario equilibrio tra paese asiatico e americano appunto. Come molti dei nostri lettori già sapranno, Trump ha deciso Nuovamente di ...

Consegne di PC in crescita grazie a Windows 7 e alla paura dei dazi statunitensi : Contro ogni aspettativa, fra maggio e giugno 2019 il mercato dei PC ha ripreso a crescere, segnando una crescita su base annua del 4,7% secondo la società di ricerche di mercato IDC e dell’1,5% secondo i calcoli di Gartner. Differenze percentuali dovute a differenti metodi di rilevamento (Gartner non include i Chromebook nei conteggi), e che comunque sono stime preliminari sulle Consegne, da consolidare in seguito con i dati definitivi. ...

Gli effetti dei dazi di Trump sul prezzo dei videogame : Negli Stati Uniti il prezzo delle console potrebbe salire di un quarto nella stagione estiva, a causa dei dazi imposti dal governo alle importazioni dalla Cina. A rivelarlo è uno studio realizzato dal Trade Partnership for the Consumer Technology Association, che prevede un rincaro di almeno 840 milioni di dollari sui prezzi complessivi di acquisto, come denunciato dalle principali aziende che producono videogiochi. Il 17 giugno, Microsoft, ...

Accordo Xi-Trump per riavvio dei negoziati commerciali. «Sospesi nuovi dazi Usa» : OSAKA - Dopo un incontro bilaterale di 80 minuti - 10 meno del previsto -, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping - poco prima...

Agrigento - lettera di insulti e minacce al pm Patronaggio : “Intimidazioni su sbarchi dei migranti” : L’ennesima lettera, piena di insulti e minacce, è arrivata questa mattina, venerdì 28 giugno. Il destinatario è il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Le ragioni delle intimidazioni, sono, ancora una volta, gli sbarchi dei migranti. Appena venti giorni fa, il 10 giugno, al magistrato era stata recapitata un’altra lettera con dentro un proiettile e un avvertimento: “La prossima volta, se continuerai a fare sbarcare ...