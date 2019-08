Hong Kong | oltre 100mila al Victoria Park sfidano pioggia e forze dell’ordine Gli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Sono100.000 i manifestanti che hanno raggiunto. Quasi tutti muniti di ombrello, sia per far fronte alle piogge torrenziali che imperversano in queste ore sulla regione, sia per “difendersi” dalle numerose telecamere con cui il governo cinese starebbe “spiando” le manifestazioni definite “pro-democrazia“. È una marea umana quella che ha invaso le strade di, in occasione della manifestazione clou di questo 11° weekend di proteste.risulta colmo di persone al punto che le vie di accesso sono intasate tanto da spingere gli organizzatori, pur pendente il divieto di marcia, a guidare fuori dal parco parte dei manifestanti. #LIVE: The rally has taken over all playgrounds in. Police have apparently said the crowd will also need fill up the lawns before the surrounding streets are opened up ...

Agenzia_Ansa : Hong Kong, in migliaia alla nuova manifestazione #ANSA - HuffPostItalia : Una marea a Hong Kong contro il Governo - LaStampa : #HongKong, decine di migliaia in strada sotto la pioggia battente: il videoreportage ??della nostra inviata… -