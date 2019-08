Honduras | 3 morti e 12 feriti prima del derby

Febbre dengue in Honduras : 54 morti nel 2019 - almeno 23mila contagiati : Stato di emergenza dal 2 luglio in Honduras a causa della Febbre dengue, che ha causato 54 vittime dall’inizio dell’anno: il numero delle persone contagiate supera le 23mila e gli ospedali pubblici sono al collasso, secondo quanto riportato da France Presse. Il ministero della Sanità ha registrato “54 decessi” e un totale di “23.304 casi, 16.509 dei quali sono gravi“, ha dichiarato una portavoce. “Su 32 ...

Affonda peschereccio in Honduras : almeno 27 morti e una decina di dispersi : almeno ventisette persone sono morte in seguito al ribaltamento di un peschereccio nel Mar dei Caraibi, in Honduras. A bordo della barca c’erano una novantina di persone, di cui 55 sono state messe in salvo L'imbarcazione, dopo essere uscita in mare, si era persa a 40 miglia nautiche dalla costa.

Affonda peschereccio in Honduras : almeno 27 morti : Tragedia in Honduras: ieri, a causa del maltempo, almeno 27 pescatori sono morti nell’Affondamento di un peschereccio nel mar dei Caraibi, al largo della costa del Paese. L’incidente è stato confermato dall’esercito. L'articolo Affonda peschereccio in Honduras: almeno 27 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Affonda peschereccio in Affonda peschereccio in Honduras : almeno 27 morti : almeno 27 morti : Tragedia in Honduras: ieri, a causa del maltempo, almeno 27 pescatori sono morti nell’Affondamento di un peschereccio nel mar dei Caraibi, al largo della costa del Paese. L’incidente è stato confermato dall’esercito. L'articolo Affonda peschereccio in Affonda peschereccio in Honduras: almeno 27 morti: almeno 27 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Honduras. Affonda peschereccio : 26 morti : 01.22 Almeno 26 persone che erano a bordo di un peschereccio Affondato a largo delle coste dell'Honduras sono morte. Lo ha reso noto il portavoce delle forze armate del Paese, Jose Meza, precisando che ci sono 47 sopravvissuti. Al momento non sono stati resi noti i dettagli del naufragio.