Here Be Dragons è ora disponibile in Accesso Anticipato con il suo stile artistico

Fonte : eurogamer

(Di domenica 18 agosto 2019) Se stavate cercando un gioco a turni strategico con cui dilettarvi nelle ultime calde giornate di agosto, dovete sapere cheBeè orain, e potrebbe proporvi un'esperienza interessante.Dallografico eispirato e peculiare, il gioco ripropone una versione rivisitata del celebre viaggio di Cristoforo Colombo quando partì alla scoperta del Nuovo Mondo. Ebbene, durante questo viaggio, affronteremo Kraken giganti e tritoni, scorgeremo navi fantasma e incontreremo alcune delle personalità più stravaganti del mare.Per vincere le battaglie dovremo unire un tiro di dadi fortunato a molta tattica e strategia, per cui armiamoci di pazienza e diamo via al nostro viaggio. Il gioco èina questo indirizzo. Leggi altro...

