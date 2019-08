Fonte : eurogamer

(Di domenica 18 agosto 2019)potrebbe dire di nopremio, in favore dellevolte solamente alladel proprio personaggio.Come possiamo vedere in un annuncio di lavoro pubblicato da 343 Industries, lo studio sta cercando un Live Design e nell'annuncio di lavoro possiamo vedere niente meno che un riferimentodel titolo.è ormai in dirittura d'arrivo per le console di prossima generazione. Il gioco è atteso per PC, Xbox One e Xbox Scarlett, e saranno offrirà dunquevolte alla, per cui skin e oggetti indossabili. Leggi altro...

Eurogamer_it : Halo Infinite avrà microtransazioni per la personalizzazione estetica, no alle casse premio? #HaloInfinite - exodusdragons : Halo Infinite: riferimenti a microtransazioni in un annuncio di lavoro di 343 Industries - Multiplayerit : Halo Infinite avrà microtransazioni estetiche ma niente casse premio -