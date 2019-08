Guardare il calcio fa bene alla salute Si ribalta l’immagine fantozziana della

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) L’Università di Leed, in Inghilterra, promuove ilcome qualcosa che fa. Non ilgiocato, intendiamoci. Si parla di quello guardato. Una buona notizia per gli uomini “divanizzati”, scrive Libero, “ifili non per attività ma per osservazione, gli sportivi da salotto e tribuna, i devoti non praticanti del dio Pallone. Insomma, i pigri che giocano acon le gambe degli altri”. La ricerca stabilisce cheil pallone in tv o allo stadio fa, “favorisce la circolazione, riduce la pressione arteriosa, libera endorfine, migliora l’umore e fa pure dimagrire”. Al risultato si è giunti analizzando le reazioni fisiche di 25 tifosisquadracittà tra i 20 e i 62 anni. Sono stati valutati durante tre partite di campionato ed è stato scoperto che, durante i 90 minuti, la loro frequenza ...

vincentblu : @FedericoFerri @AnBa__9 @maurizaccone E per poter ricominciare a guardare i programmi sportivi senza la D'Amico & C… - fabriziosalvio1 : @battitomilan7 Dove siamo già finiti. Io che di calcio scrivo su @SW_SportWeek e che social sono pochissimo (guarda… - Sir_Ovix : L'ho sempre pensato... divano e patatine... Guardare il calcio fa bene, 'allena' come una camminata veloce - Stili… -