Golf – D+D Real Czech Masters | vince il belga Pieters | Pavan chiude terzo dopo una

Golf – D+D Real Czech Masters : Edoardo Molinari in corsa per il titolo : Eurotour: Edoardo Molinari in corsa per il titolo nel D+D Real Czech Masters. A Praga l’azzurro è al terzo posto con due colpi di ritardo dal leader Thomas Pieters Edoardo Molinari è sceso dal primo al terzo posto con 202 (66 66 70, -14), ma sarà in corsa per il titolo nel giro finale del D+D Real Czech Masters che si sta svolgendo sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72) a Praga nella Repubblica Ceca, dove rende due colpi al nuovo ...