Golf – BMW Championship | Justin Thomas prende il largo | lontani Woods e Francesco Molinari

Golf - PGA Tour 2019 : un fenomenale Justin Thomas ipoteca la vittoria nel BMW Championship : Entra sempre più nel vivo il BMW Championship. La kermesse del PGA Tour valevole per la FedEx Cup, al termine della quale i migliori 30 classificati passeranno di diritto all’evento conclusivo, ovvero il Tour Championship, vede al comando uno strepitoso Justin Thomas. La stella americana risale la classifica stampando un sontuoso -11 nel terzo round del torneo dell’Illinois. Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di Medinah ...

Golf – BMW Championship : Matsuyama al comando - male Woods e Francesco Molinari : FedEx Cup: Matsuyama a tempo di record al BMW Championship, non decollano Woods e Francesco Molinari. L’ex leader mondiale e l’azzurro con l’attuale posizione in bassa classifica rischiano di non prendere parte la prossima settimana al Tour Championship, dove si assegnerà il jackpot di 15 milioni di dollari Hideki Matsuyama, con un giro record in 63 (-9) colpi e lo score di 132 (69 63, -12), ha preso il comando del BMW Championship, la ...

Golf - PGA Tour 2019 : secondo round stellare di Hideki Matsuyama! Il giapponese guida la classifica del BMW Championship : Il PGA Tour continua imperterrito la campagna della FedEx Cup. Spazio infatti al BMW Championship, evento che segue il The Northern Trust al quale partecipano i migliori 70 Golfisti della classifica a punti FedEx Cup in base al torneo della settimana appena conclusa. I migliori 30 del BMW Championship staccheranno poi il pass per l’atto conclusivo dei playoff, ovvero il Tour Championship. Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson e Jason Kokrak appaiati al comando del BMW Championship al termine del primo round : Il PGA Tour continua imperterrito la campagna della FedEx Cup. Spazio infatti al BMW Championship, evento che segue il The Northern Trust al quale partecipano i migliori 70 Golfisti della classifica a punti FedEx Cup in base al torneo della settimana appena conclusa. I migliori 30 del BMW Championship staccheranno poi il pass per l’atto conclusivo dei playoff, ovvero il Tour Championship. Al termine del primo round troviamo al comando la ...

Golf – BMW International Open : l’hole in one fa felice Bhullar - l’indiano porta a casa una M8 Coupé : Il Golfista indiano ha vinto una BMW M8 Coupé grazie all’hole in one compiuto nel secondo giro del BMW International Open Una hole in one che Gaganjeet Bhullar non dimenticherà facilmente, considerando il premio ricevuto. Il Golfista indiano infatti si è portato a casa una BMW M8 Coupé di 194 mila euro, per aver fatto buca in un colpo solo nel corso del secondo giro del BMW International Open. Lapresse Nonostante la 62ª posizione ...

Golf – BMW International Open : colpaccio di Pavan! L’azzurro trionfa in Germania : Eurotour: Andrea Pavan si aggiudica il BMW International Open. L’azzurro ha superato alla seconda buca di spareggio l’inglese Matthew Fitzpatrick. Terzo Edoardo Molinari Andrea Pavan ha vinto con 273 (66 71 70 66, -15) colpi il BMW International Open (European Tour), disputato sul tracciato del Golfclub München Eichenried (par 72) a Monaco di Baviera, in Germania. Con una spettacolare rimonta finale, iniziata dal nono posto ed ...

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan conquista il BMW International Open! Fitzpatrick sconfitto al playoff - terzo Edoardo Molinari : Successo di Andrea Pavan al BMW International Open 2019, appuntamento dello European Tour andato in scena questa settimana sul percorso del Golf Club Eichenried di Monaco di Baviera (Germania). Il Golfista italiano ha conquistato il suo secondo titolo sul massimo circuito continentale dopo la vittoria dello scorso anno al D+D Real Czech Masters chiudendo un periodo piuttosto complicato che ha caratterizzato la prima parte della stagione. Il ...

Golf – BMW International Open : Jordan Smith ci prova - Pavan e gli azzurri in alto : Eurotour: ci prova Jordan Smith, in alto Pavan, Bergamaschi ed Edoardo Molinari. Il leader ha un colpo di margine su Matthias Schwab e Matthew Fitzpatrick. Ha ceduto Martin Kaymer L’inglese Jordan Smith conduce con 203 (70 67 66, -13) colpi, a un giro dal termine, il BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul tracciato del Golfclub München Eichenried (par 72) a Monaco di Baviera, in Germania. Sono in alta classifica ...

Golf – BMW International Open : guizzo di Martin Kaymer - quinti Edoardo Molinari e Pavan : Eurotour: in Germania guizzo di Martin Kaymer, quinti Edoardo Molinari e Pavan. In buona posizione Filippo Bergamaschi (14°) ed è rimasto in gara anche Renato Paratore Il tedesco Martin Kaymer è salito con 133 (67 66, -11) colpi al vertice del BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul tracciato del Golfclub München Eichenried (par 72) a Monaco di Baviera, in Germania, dove sono al quinto posto con 137 (-7) Edoardo ...

Golf - European Tour 2019 : Martin Kaymer s’invola in testa al BMW International Open. Edoardo Molinari e Andrea Pavan quinti : A piccoli passi, quasi senza far rumore, ma forse Martin Kaymer sta tornando. Un altro indizio arriva in questo senso dal secondo giro del BMW International Open a Monaco: in Baviera, il tedesco si rivela (per il momento) quale leader del torneo con uno score totale di -11 e un -6 di giornata frutto di otto birdie e due bogey. L’eroe della Ryder Cup 2012 precede di due colpi il sudafricano Christiaan Bezuidenhout e di tre il finlandese ...

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan apre in testa il BMW International Open! Primo giro sospeso per oscurità dopo il maltempo : Fine senza fine del Primo giro al BMW International Open iniziato oggi a Monaco, in Germania. dopo una sospensione di tre ore per maltempo e minaccia di fulmini sul percorso, l’oscurità costringe l’organizzazione a fermare di nuovo tutto e chiudere le prime 18 buche domani mattina alle 7:30. Buone notizie per i colori italiani: Andrea Pavan è al comando, dopo aver girato in -6 (66 colpi) con un eagle, cinque birdie e un bogey nel ...