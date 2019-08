Ginnastica ritmica | World Challenge Cup Minsk 2019 | l’Italia vince alle cinque palle

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup Minsk 2019 : l’Italia vince con le cinque palle - Baldassarri terza al nastro : Va in archivio a Minsk, in Bielorussia, la tappa di World Challenge Cup di Ginnastica ritmica, una sorta di prova generale dei Mondiali che si disputeranno a Baku tra un mese, data la presenza di tutte le principali atlete. Le Farfalle (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Letizia Cicconcelli ed Anna Basta, tesserate per l’Aeronautica Militare), che ricordiamo essere vice campionesse del mondo, oggi ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup Minsk 2019 : Alexandra Agiurgiuculese brilla con il quarto posto nel concorso generale - Farfalle quinte : Grandissima prestazione ad un mese dai Mondiali per l’azzurra Alexandra Agiurgiuculese, protagonista assoluta nel concorso generale individuale della World Challenge Cup 2019 a Minsk, in Bielorussia. La fresca campionessa d’italia si è confermata su altissimi livelli dopo aver chiuso ieri le prime due rotazioni in quinta piazza ed ha ottenuto un brillante quarto posto assoluto dopo le ultime due rotazioni con il nastro e le clavette. ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup Minsk 2019 : quattro finali di specialità centrate dalle azzurre nella prima giornata : Va in archivio a Minsk, in Bielorussia, la prima giornata della tappa di World Challenge Cup di Ginnastica ritmica, una sorta di prova generale dei Mondiali che si disputeranno a Baku tra un mese, data la presenza di tutte le principali atlete. Le Farfalle (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Letizia Cicconcelli, tesserate per l’Aeronautica Militare), che ricordiamo essere vice campionesse del mondo, ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la tappa di Baku - ci sono le Farfalle : Le Farfalle non si fermano a Ferragosto e, dopo una lunga pausa dalle gare durante le quali si sono allenate duramente, torneranno in pedana per partecipare alla tappa della World Challenge Cup che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) nel weekend del 16-18 agosto. Le ragazze di Manuela Maccarani utilizzeranno questo appuntamento come prova di avvicinamento ai Mondiali di Baku (16-22 settembre) e cercheranno di essere assolute protagoniste al ...

Ginnastica ritmica - Mondiali juniores 2019 : terza posizione parziale per le Farfalline italiane : Sono iniziati oggi, alla Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace di Mosca (Russia), i Mondiali juniores di Ginnastica ritmica. In casa Italia c’era attesa per le Farfalline che non hanno deluso le aspettative. Le azzurre Serena Ottaviani, Siria Cella, Alexandra Naclerio, Vittoria Quoiani e Giulia Segatori sono in terza posizione a metà gara, timbrando il miglior punteggio mai ottenuto fino ad oggi. Bronzo virtuale per le atlete tricolori ...

Ginnastica ritmica - Universiadi 2019 : Alessia Russo conquista l’argento al nastro - ultima gioia per l’Italia : Alessia Russo ha vinto una bellissima medaglia d’argento alle Universiadi 2019, l’azzurra è salita sul secondo gradino del podio nella finale di specialità al nastro col punteggio di 18.700. L’allieva di Germana Germani ha chiuso al meglio la kermesse riservata agli universitari iniziata ieri col sesto posto nel concorso generale. La stella dell’Armonia d’Abruzzo, quarta con il cerchio (19.400), si è dovuta ...

Ginnastica ritmica - Universiadi 2019 : Alessia Russo in finale a cerchio - nona nel generale : Oggi sono incominciate le gare di Ginnastica ritmica valide per le Universiadi 2019, grande spettacolo al PalaVesuvio di Napoli dove le ragazze si sono cimentate con il cerchio e con la palla nella prima parte del concorso generale individuale. L’Italia si è affidata ad Alessia Russo che ha staccato per il pass per la finale di specialità al cerchio che andrà in scena sabato pomeriggio (18.750, sesto punteggio) mentre ha accusato una ...

Ginnastica ritmica - European Games 2019 : Dina Averina e Ashram si dividono le medaglie d’oro - Agiurgiuculese a mani vuote : Proseguono le gare di Ginnastica ritmica agli European Games 2019, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Oggi spazio alle Finali di Specialità individuali che prededono le prove riservate ai gruppi, Dina Averina e Linoy Ashram si sono divise equamente le quattro medaglie d’oro in palio mentre l’Italia ha chiuso a mani vuote visto che Alexandra Agiurgiuculese non è mai riuscita a lottare per il ...

Ginnastica ritmica - European Games 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv e streaming l’all-around di oggi (sabato 22 giugno) : oggi sabato 22 giugno si disputa la Finale del concorso generale individuale per quanto riguarda la Ginnastica ritmica agli European Games 2019, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Si preannuncia una bella gara sui quattro attrezzi con tantissime protagoniste pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie, sono infatti presenti diverse atlete di punta del circuito internazionale. La fuoriclasse ...