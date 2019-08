Gf news | Valentina Vignali sorprende il fidanzato | “Sei pazzo ma…”

Fonte : gossipetv

(Di lunedì 19 agosto 2019) Le bellissime parole di Ventinaalche sorprendono tuttivive un amore da favola assieme al suoLorenzo Orlandi. Hanno tanti progetti di coppia da portare avanti e spesso parlano ai loro follower di Instagram di quello che faranno nell’immediato futuro. Sì, perché i progetti più importanti sono un segreto: … L'articolo Gfil: “Seima…” proviene da Gossip e Tv.

FioriFlavio : @AlessioDoriaBer @AndreaBonturi @salcinz @luigimenta @mostro15119736 @mahmoodtones @Nightafter018 @Helliot_Spencer… - zazoomnews : Chiara Ferragni le sorelle Valentina e Francesca attaccate per la foto: «Siete tozze e cicce» - #Chiara #Ferragni… - gitbeLU_MS : RT @sceltaetica: Da #Roma fino a #Sanremo, Valentina La Cara ed Edoardo Manza proseguono il loro viaggio a tappe in #Italia e in #Europa pe… -