Gazzetta | Ancelotti vuole tenersi stretto Milik

Gazzetta : James si allontana - se ne dispiace solo Ancelotti. Mai stata una priorità di Adl : Per la Gazzetta dello Sport, James Rodriguz è più lontano dal Napoli. De Laurentiis non recede dalle sue intenzioni, ossia prenderlo in prestito, mentre Florentino Perez vuole venderlo e pure a un prezzo significativo (una quarantina di milioni). L’idea – secondo il quotidiano – resta quella di mettere insieme James e Lozano. Ma per il colombiano la strada pè irta di difficoltà. Da settimane i due club sono fermi sulle proprie ...

Gazzetta : Ancelotti e De Laurentiis non concordano sul rinnovo di Callejon : Manca poco meno di un mese alla chiusura del mercato e il Napoli segue due operazioni partita all’inizio della sessione e ancora non terminate, Lozano e James Rodriguez. La sensazione è che andranno entrambe a buon fine, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo e pazienza per incastrare i pezzi, secondo la Gazzetta dello Sport. Da queste trattative dipende però anche il futuro di Callejon, l’attaccante spagnolo ha il contratto in ...

Gazzetta – Napoli - torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana : Gazzetta – Napoli, torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana Gazzetta – Napoli, torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana. “Riecco Fabian a Napoli e Carlo Ancelotti è entusiasta come un ragazzo che a fantacalcio si è aggiudicato i pezzi migliori. Solo che qui non siamo nel campo della fantasia, ma nel progetto di una squadra azzurra in crescita esponenziale. Fabian Ruiz è stato il primo colpo ...

Gazzetta : Ancelotti chiama Pépé : La Gazzetta dello Sport scrive cheCarlo Ancelotti si è mosso ancora una volta imprima persona per chiudere l’affare Pépé. L’allenatore del Napoli avrebbe chiamato il calciatore ivoriano ieri per spiegargli come giocherebbe con lui. Un passaggio fondamentale per scegliere gli ultimi dubbi che ancora aveva Pépé, indeciso se accettare Napoli o continuare a pensare alla Premier. CI vorrà ancora qualche giorno per prendere una decisione, ...

Gazzetta : Ancelotti apre a Icardi : Secondo il quotidiano sportivo nonostante la difesa di Milik che il tecnico ha fatto durante l’intervista andata in onda ieri sera a TvLuna, l’idea di Mauro al Napoli è sempre più intrigante «Ho sempre avuto grandi centravanti come Inzaghi, Drogba e Ibrahimovic. Sicuramente il valore di Icardi non lo scopro io. Ma noi abbiamo Milik che magari è meno finalizzatore in area ma più completo come giocatore». Ha detto Ancelotti parlando ...

Le pagelle di Lady Italiano alla Gazzetta : Sarri incredibile - Ancelotti è generoso - portava i salami : La Gazzetta dello Sport pubblica oggi una curiosa intervista a Lady Italiano, la maestra d’inglese di numerosi tecnici italiani che sbarcati in Inghilterra hanno dovuto imparare la lingua, ma anche di calciatori che hanno preso lezioni d’Italiano. Si chiama Simona Italiano, a 52 anni e vive a Londra dal ’91, ha cominciato per caso la sua avventura con il calcio, ma oggi può annoverare una lunga lista di campioni tra i suoi ...

Gazzetta : “Ancelotti e Sarri spingono De Laurentiis a cercare i big” : Nella pagina delle opinioni della Gazzetta, Maurizio Nicita fa notare il cambio di rotta del Napoli e del presidente De Laurentiis. “Cambio di rotta” definisce l’apparente nuova volontà del presidente di acquistare un big. Il titolo scelto è: Come mai ora De Laurentiis vuole un big?”. “Tutta colpa di Carlo. E di Maurizio”, scrive così l’inviato della Gazzetta a Dimaro. Nicita ricorda che l’estate scorsa, ...

Gazzetta : Insigne vuole riprendersi il suo Napoli. Faccia a faccia con Ancelotti : Il Napoli ha deciso di ripartire dal suo capitano Lorenzo Insigne. Forse perché non sono arrivate le proposte interessanti di cui il presidente De Laurentiis ha parlato, forse perché Lorenzo ha deciso di riprendersi il suo Napoli e la fiducia della gente e dell’allenatore. Fatto sta che è arrivato in ritiro, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport con un atteggiamento molto diverso da quello che lo aveva visto protagonista sul finale ...

Napoli-Rodrigo - Gazzetta : “Ancelotti stravede per lui. Trattativa avviata”. Il punto : Napoli-Rodrigo, Gazzetta: “Ancelotti stravede per lui. Trattativa avviata”. Il punto Napoli-Rodrigo, il punto di Gazzetta. Non solo James Rodriguez, quindi, nella sua missione spagnola, Giuntoli ha gettato le basi per cercare di portare in azzurro il acentravanti del Valencia e della nazionale spagnola. Un rinforzo che potrebbe servire sia nel ruolo di titolare che in alternanza con un eventuale altro attaccante. Rodrigo, ...

Gazzetta : James telefona ad Ancelotti : La trattativa con il Real procede, Giuntoli continua a marcare stretto Florentino per chiudere in tempi brevi. Intanto l’ottimismo cresce e anche Ancelotti ieri a Dimaro ha parlato di James in maglia azzurra, spiegando però che ci vuole calma e pazienza. L’ottimismo del tecnico, spiega l’edizione odierna della Gazzetta, nasce da una telefonata del colombiano ad Ancelotti, in cui gli avrebbe confermato la volontà di venire a ...

Gazzetta : L’Atletico non preoccupa Ancelotti - è sicuro che James arriverà : “ll rischio è forte, c’è la possibilità che la trattativa per James Rodriguez possa essere interrotta nelle prossime ore. Non dal Napoli, ovviamente, che sul talento colombiano vuole costruire il proprio progetto tecnico.” Ma nonostante la discesa in campo dell’Atletico, secondo la Gazzetta dello Sport, Ancelotti è sereno e aspetta che James arrivi da lui “L’entrata delL’Atletico Madrid, in ogni modo, pare che non ...