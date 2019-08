Galliani | “Il caso Icardi è amplificato dal maschilismo che governa il mondo del calcio”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) Il Corriere della Sera intervista Adriano. Il Monza di Berlusconi (di cui è amministratore delegato) affronterà oggi la Fiorentina in Coppa italia. Pervuol dire tornare in uno stadio di serie A dopo 861 giorni.parla della sua passione per il Milan, rimasta immutata nonostante non ricopra più cariche nel club, delle prospettive del Monza e del suo impegno per far crescere la squadra: “Telefono a Finotto con lo stesso interesse con cui convincevo i Palloni d’oro. Lo faccio per il Monza che per me non è un’altra squadra. È il club che da bambino andavo a sostenere con mia mamma. È il paletto che ho messo a Berlusconi quando mi ha chiesto nel 1979 di coprire d’antenne il territorio: nel week end dovevo essere libero di seguire le gare. Per me è un ritorno a casa, come Itaca per Ulisse”. Berlusconi vuole che della squadra facciano parte italiani senza ...

