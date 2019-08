Gallarate | il sindaco leghista sbaglia il post | incolpa tunisino di aver dato fuoco a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) “dàad auto per passare il tempo”. Così ildi, Andrea Cassani, sul suo profilo ufficiale Facebook ha commentato la notizia di una macchina data alle fiamme nel Varesotto. Peccato che ilcitato dal primo cittadino fosse la vittima dell’incendio, appiccato invece da un italiano di 60 anni con problemi psichici. La gaffe non è passata inosservata scatenando la polemica da parte di alcuni attivisti locali del Pd. Cassani ha immediatamente rimosso il, ma oramai lo screenshot era stato fatto. “Succede anche questo in Italia, dove un sessantenne, siccome si annoiava, ha incendiato un’auto. In un mondo giusto questo signore dovrebbe ripagare l’auto e poi essere riaccompagnato a calcioni nel sedere nel suo paese d’origine…in Italia andrà a finire che non farà nemmeno un giorno di ...

