Formula 1 | Horner all’attacco | “contatto Verstappen-Leclerc in Austria? Se ci avessero

Fonte : sportfair

(Di domenica 18 agosto 2019) Il contatto tra Maxe Charlesavvenuto nel Gp d’è stato nuovamente esaminato da ChrisSono passate ormai parecchie settimane, ma il contatto avvenuto tra Charlese Maxnel corso del Gran Premio d’resta tutt’ora oggetto di discussione. Photo4/LaPresse Sull’argomento si è soffermato nuovamente Chris, che ha nuovamente espresso il proprio punto di vista ai microfoni di Motorsport.com: “certo, non sai mai cosa decideranno i commissari, ma per me è stato molto chiaro. Per ogni pilota, dal Karting fino alla F1, una penalità si sarebbe allontanata da ogni singolo principio delle corse. La porta era stata lasciata aperta, Max era leggermente più avanti alla corda e dall’onboard è chiaro che dipendeva da lui dettare la traiettoria. Per me, non ci sarebbe mai stato alcun dubbio, ma ...

sterusso1111 : RT @FormulaPassion: #F1: #Horner non si illude in ottica campionato - ariianagraned : RT @FormulaPassion: #F1: #Horner non si illude in ottica campionato - FormulaPassion : #F1: #Horner non si illude in ottica campionato -