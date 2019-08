Fonte : agi

(Di domenica 18 agosto 2019) Andar per alberghi. E annesse terrazze. Per aperitivi. Nell'ora giusta, quella del tramonto. E del ponentino. Che ancora spira, quando spira. È ormai una tendenza sempre più in voga. Specie d'estate. Che per Roma significa spingersi fin verso ottobre inoltrato. Per ritrovarsi sulladi un grande albergo romano, in compagnia dei propri. Non è solo un'esperienza da fare ma una pratica da attuare e rendere seriale. E naturalmente serale. Quotidianamente. Al di là e ben oltre il solito “baretto” livello strada e fronte auto. Puntare in alto, dove la vista è più larga. E panoramica ed insieme anche uno stile di vita, per chi ambisce ad orizzonti più vasti. A 180 ma anche a 360 gradi, più spesso. Rifugi necessari in una città di fatto internazionale e per sentirsi cittadini del mondo in una Roma in quest'epoca nonostante tutto pur sempre “caput mundi”. Perché l'ora ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Eravamo quattro amici al roof garden. Il boom dell'aperitivo in terrazza #food - Agenzia_Italia : Eravamo quattro amici al roof garden. Il boom dell'aperitivo in terrazza #food - grupaspet : RT @Sardanapalooo: Eravamo quattro amici al Bar... I CAPITANI I CAPITANI I CAPITANI @OfficialASRoma -