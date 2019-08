Dramma in centro | travolto mentre passeggia con figlio | papà Giorgio è morto

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2019) Tragedia sabato sera in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno (Caserta) - dove èGaliero 34 anni, illeso il, è sotto shock.con ildi sei anni e vienee ucciso da un’auto pirata. E’ la tragedia accaduta sabato sera vicino Caserta, dove un 34enne,Galiero, è deceduto in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno,il bambino che l’uomo temeva per mano è rimasto miracolosamente illeso. E’ stato individuato e arrestato nelle notte la persona che sabato sera intorno alle 20,30 ha investito e ucciso il villaggio Coppola Pinetamare, a Castel Volturno,Galiero, 34 anni. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Pinetamare, il giovaneva con la famiglia e stava attraversando la strada all’altezza del pub Bambusa, in via delle Acacie.Proprio in quel momento, un suv ...

