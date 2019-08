Donna su un aereo ha un attacco di cuore | cosa succede dopo ha dell’incredibile

Fonte : baritalianews

(Di domenica 18 agosto 2019) Una, Dorothy Fletcher. aveva preso unda Liverpool per andare in Florida al matrimonio della figlia. Mentre era sul’ha cominciato a sentirsi poco bene ed è lei stessa che racconta alla ‘Bbc’le è accaduto: “Mi sono resa conto che stavo avendo undi. Ho avuto un dolore terribile alla schiena, al petto e lungo il braccio. Stavo sudando molto e vomitando”. Quando il personale di volo ha chiesto se a bordo ci fosse qualche medico, in 15 si sono alzati, tutti cardiologi che si stavano recando a Orlando per partecipare ad una conferenza che aveva come tema i problemi legati al. Lanon credeva ai suoi occhi quando ha capito che per lei c’erano 15 medici . La signora Fletcher continua il suo racconto: “I dottori sono stati fantastici, mi hanno salvato la vita”. La, che fino a quel momento non aveva mai avuto ...

Aquarlouis : prima volta che prendo l'aereo da sola: -il volo è in ritardo di 2 ore mezzo -solo 75 grammi di tuc e 2 biscotti… - letipezz : @heyygaiiss A parte le cose ovvie legate al sesso e all’avere organi genitali diversi eccetera, penso che andrei a… - Alan05977642 : @comeDonQuixote @LuciaAmbrosino1 Piuttosto che un noioso volo aereo di poche ore vuoi mettere un avventura con attr… -