Don Sorge contro Salvini | “E’ come la mafia | comandano con l’odio’

Uomini e Donne : la Fasone potrebbe aver causato la crisi tra Jeremias e la Sorgè : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono ancora una coppia, nonostante negli ultimi giorni si siano rincorse le voci di una loro possibile rottura. Ad annunciarlo sono stati proprio i due ex naufraghi dell'Isola dei famosi: interpellata da 361 magazine, infatti, la coppia ha confermato di avere vissuto un periodo complicato a causa di un brutto litigio avvenuto in Sicilia ma di non avere chiuso ufficialmente il loro rapporto per tale motivazione. ...