Domenica 18 Agosto sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv Domenica 18 agosto : Guida Tv domenica 18 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Purchè finisca bene – Una Ferrari per due Rai 2 ore 21:25 Scomparsi nel nulla Rai 3 ore 21:20 Hudson & Rex 1×05-06 1a Tv Canale 5 ore 21:15 L’inganno 1a Tv Rete 4 ore 21:30 Giochi di potere Italia 1 ore 21:20 E alla fine arriva Polly La7 ore 21:15 Munich Tv8 ore 20:00 Roma – Real Madrid (amichevole) Nove ore 21:20 Little Big Italy Serie ...

Hudson & Rex su Rai 2 i nuovi episodi Domenica 18 agosto : Hudson & Rex anticipazioni episodi di domenica 18 agosto in prima serata su Rai 3 Prosegue l’appuntamento in prima serata con la prima stagione di Hudson & Rex serie tv canadese che riporta in vita il mito de Il Commissario Rex. La prima stagione è composta da 13 episodi anche se inizialmente erano 18 ma gli ultimi 5 sono stati lasciati per la seconda stagione. Protagonista è il detective Charlie Hudson interpretato da John ...

Shakespeare & Hathaway gli episodi di Domenica 18 agosto nel pomeriggio di Rai 2 : Shakespeare & Hathaway anticipazioni episodi in onda domenica 18 agosto pomeriggio su Rai 2, la nuova coppia di investigatori inglesi domenica 18 agosto su Rai 2 nuovo appuntamento con Shakespeare & Hathaway, serie BBC One iniziata il 22 febbraio del 2018 in patria e con una seconda stagione già in attivo. Creata da Paul Matthew Thomspon e Jude Tindall, la serie è un mix di giallo e commedia ambientata a Straford-upon-Avon la città ...

Programmi TV di stasera - Domenica 18 agosto 2019. In prima tv su Canale5 «L’inganno» con Colin Farrell e Nicole Kidman : L'inganno Rai1, ore 21.25: Purché finisca bene – Una Ferrari per due Film tv del 2013 di Fabrizio Costa, con Neri Marcorè e Giampaolo Morelli. Trama: Marcello è stato licenziato, ma non ha rivelato niente a nessuno, dando fondo ai suoi risparmi per continuare a far studiare la figlia Giulia in un esclusivo college. Tutto però cambia il giorno in cui, facendo autostop per raggiungere l’ex moglie nella campagna lucchese, viene ...

L'oroscopo del giorno Domenica 18 agosto : sport per Sagittario - Cancro fortunato : Durante la giornata di domenica 18 agosto, i nativi Ariete si sentiranno carichi di energie, ciò nonostante avranno qualche problema con le relazioni familiari. Sagittario si godrà la giornata facendo attività fisica, mentre Scorpione uscirà da quello stato di pigrizia per tornare carico sul posto di lavoro. Gemelli cercherà di reinventarsi sul posto di lavoro, mentre il Cancro sarà particolarmente fortunato. Andiamo a vedere nel dettaglio le ...

Meteo - le previsioni di Domenica 18 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 18 agosto La prossima settimana tornerà il caldo africano. Sono attese temperature fino a 36-38 gradi soprattutto al Centro Sud e sulle isole. Qualche temporale lambirà il Nord ma in un contesto piuttosto stabile LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni zodiacali del 18 agosto : Domenica top per Leone - Ariete - Bilancia e Acquario : Le Previsioni zodiacali della terza domenica di agosto si rivelano, secondo gli astri, davvero molto rosee e fortunate per i segni di aria (Bilancia e Acquario) e di fuoco (Ariete e Leone) che saranno favoriti negli incontri amoroso-sentimentali: spensieratezza e serenità caratterizzeranno la giornata. Ventiquattr'ore altalenanti, invece, per Capricorno e Cancro. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): è tempo di ...

Tiki Taka riparte su Italia 1 Domenica 25 agosto con Christian Vieri - Antonio Cassano e Wanda Nara opinionisti fissi : Con la nuova stagione calcistica alle porte, si iniziano a scaldare i motori di Tiki Taka, programma dedicato all'approfondimento sportivo di casa Mediaset, giunto alla sua settima edizione. Un appuntamento ormai fisso per i telespettatori appassionati di calcio, che vedranno nuovamente alla guida del programma il padrone di casa di sempre, l'istrionico Pierluigi Pardo, di nuovo in forze su Italia 1.Ad affiancare il giornalista, un trio ...

Ascolti tv - dati Auditel Domenica 11 agosto : vince il film Un marito di troppo : Rai1 vince il prime time dell’11 agosto con il film Un marito di troppo, visto da 1.779.000 telespettatori (share 12,85%). Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio, a breve distanza, per Rai2 con la partita di pallavolo disputata tra l’Italia e la Serbia che è stata seguita da 1.713.000 telespettatori e uno share del’11,53%. Terzo posto per Canale 5 con il film ‘Cake‘, che ha ottenuto 1.310.000 telespettatori ...

Ascolti Tv Domenica 11 agosto : la Pallavolo vicina a Un marito di troppo (11.5 vs 12.9%) Cake a 9.1% : Ascolti Tv Domenica 11 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Purchè finisca Bene: Un marito di troppo – Rai 1 – 1.779 milioni e 12.9% Serbia – Italia Pallavolo maschile – Rai 2 – 1.713 milioni e 11.5% Cake 1a Tv – Canale 5 – 1.310 milioni e 9.1% Parto col folle – Italia 1 – 738 mila e 5% Hudson & Rex 1a Tv – Rai 3 – 616 mila e 4.2% Roma – Real ...

Ascolti TV | Domenica 11 agosto 2019. Un Marito di Troppo 12.9% - la Pallavolo 11.5% - Cake 9.1% : Un Marito di Troppo - Flavio Parenti Su Rai1 Purché Finisca Bene – Un Marito di Troppo ha conquistato 1.779.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale 5 Cake ha raccolto davanti al video 1.310.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Serbia-Italia ha catturato l’attenzione di 1.713.000 spettatori (11.5%). Su Italia 1 Parto col Folle ha intrattenuto 738.000 spettatori con il 5% di share. Su ...

Ascolti tv Domenica 11 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Un marito di troppo, per il ciclo "Purché finisca bene", ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Serbia - Italia, volley femminile - Torneo di Qualificazione Olimpica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Hudson e Rex ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Cake ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film ...

