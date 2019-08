DIRETTA Albinoleffe Lecco | risultato 0-0 | streaming video tv | in campo | si gioca!

Fonte : ilsussidiario

(Di domenica 18 agosto 2019): infoe tv della partita, in programma oggi 18 agosto e valida per i gironi della Coppa Italia di Serie C.

Chepi74390033 : AlbinoLeffe-Lecco | Coppa Italia Serie C in diretta - zazoomblog : DIRETTA ALBINOLEFFE LECCO- Streaming video tv: 6 i precedenti della sfida - #DIRETTA #ALBINOLEFFE #LECCO- -