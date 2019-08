Dietrofront del prete anti-migranti | Mie parole strumentalizzate

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Gianni Carotenuto Don Donato Piacentini Due giorni dopo il suo sfogo contro i clandestini "con cellulari e catenine al collo", il parroco di Sora don Donato Piacentini fa marcia indietro e su Facebook scrive: "Non sono assolutamente contro gli immigrati, mietrasformate" Don Donato Piacentini, ildi Sora che durante le celebrazioni in onore di San Rocco si era scagliato contro i clandestini che sbarcano "con cellulare e catenine al collo", ora fa marcia indietro. In un post su Facebook, don Piacentini scrive: "Non sono assolutamente contro gli immigrati. Tutto è stato ampliato e trasformato. Se necessario sono pronte le scuse". Unche arriva a 48 ore dal suo sfogo di piazza che aveva fatto il giro del web, dividendo la comunità locale e scatenando una bufera. "Non bisogna andare a soccorrere sulle navi persone che hanno telefonino oppure catenine al ...

