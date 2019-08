Diamante | il sindaco Ernesto Magorno Pd si beve un bicchiere d’acqua di mare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Ildi, in provincia di Cosenza, non è inquinato. E ilneune pubblica un video su facebook per rispondere alle polemiche sui social e per mettere in risalto la pulizia del “suo”. Il deputato renziano, ed ex segretario regionale del Pd, è la seconda volta in pochi giorni chedalla riva. Lo aveva fatto con le mani nei giorni scorsi ed era stato accusato di aver finto. Ieri ha preso untrasparente e ha buttato giù l’acqua diper mettere a tacere i “chiacchieroni” e a chi scrive per “denigrare la nostra città, la perla del Tirreno”. “Noi difenderemo la città dagli attacchi che ci arrivano – dice –, siamo pronti a difenderla se qualcuno pensa che, attraverso la rete, può mettere in dubbio la bontà del nostroo della nostra turistica per fare gli interessi non so di chi”. L'articolo, il...

