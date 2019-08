Deianira e Cristian Imparato | chiarimento privato | “Era degenerato”

Fonte : gossipetv

(Di domenica 18 agosto 2019) Litigio social: si è giunti a una conclusione? Sono giorni, ormai, in cui si parla della querelle diMarzano. L’ex gieffino si è sentito tirato in causa per la storia dei “bot di Instagram” e ha deciso di adire le vie legali per potersi proteggere in qualche modo. Ora si … L'articolo: “Era degenerato” proviene da Gossip e Tv.

Freepresonline : #cristianimparato contro #deianiramarzano: dallo scontro alla querela. - infoitcultura : CRISTIAN IMPARATO QUERELA DEIANIRA MARZANO/ 'Si trovi un buon avvocato' - zazoomblog : Cristian Imparato querela Deianira Marzano: “Trovati un buon legale” - #Cristian #Imparato #querela #Deianira -