Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Lanon è solo politica: l’economia è a a un passo dal precipizio, la crescita è zero e ilpubblico ci schiaccia: ma in casi eccezionali bisogna ricorrere a misure eccezionali. L’aspirina non serve per curare un tumore. Per risolvere lafinanziariaoccorre trovare subito risorse per decine di miliardi e fare una operazione choc per investire, creare occupazione e reddito (senza però aumentare ilpubblico). Non bastano le mezze misure. Occorre intraprendere una manovra analoga a quella che avviò Abrahamper finanziare la Guerra di Secessione:emise un titolo innovativo e “fuori standard” – allora le monete erano garantite dall’oro – coperto solo dal suo valore fiscale. E con quello pagò le sue truppe e gli armamenti, e superò laeconomica che accompagna sempre una guerra, soprattutto una guerra ...

marcocappato : 2386 miliardi, nuovo record del debito pubblico italiano. Si attende un attimo di quiete nella rissa tra i partiti… - TgLa7 : 2.386 miliardi, nuovo record per il debito italiano. Mercati in rosso col pil tedesco negativo - MPenikas : FQ: Debito, un nuovo dollaro di Abramo Lincoln per sconfiggere la crisi italiana -