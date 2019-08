Da 9 giorni si cerca un turista francese disperso in provincia di Salerno

Iran. Parla la moglie di Ahmadreza Djalali - il ricercatore condannato a morte per spionaggio : “Sparito per 10 giorni” : “Ho Parlato con mio marito solo pochi minuti, mi ha detto che è stato bendato e trasferito in un luogo sconosciuto, non sa neanche lui dove sia stato in questi ultimi dieci giorni. Gli hanno fatto delle domande e mi ha detto che probabilmente vogliono rivedere il suo caso, ma non sappiamo se in maniera positiva o negativa”. Vida Mehrannia è la moglie del ricercatore iraniano Ahmadreza Djalali, condannato a morte in Iran nel 2016, recluso nel ...