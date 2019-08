Crosetti | Gimondi ci insegna che chi arriva secondo è solo l’ultimo ad essersi arreso

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) Bellissimo il commento che oggi Mauriziodedica a Felice, scomparso due giorni fa mentre faceva il bagno a Giardini Naxos. Un commento che comprende lo sport ma va oltre, invadendo la vita. Perché, con la sua grinta e la sua tenacia,no un modo di vivere, alla, appunto. Il ciclista è stato “un maestro di difficoltà della vita” e noi dovremmo prendere esempio. “Circondati come siamo dai nostri “cannibali”, dai nostri impietosi, crudeli e in apparenza invincibili Merckx (una malattia, una grana in famiglia o sul lavoro, un affare o un amore finito male), l’indole stoica di Felice sembra indicarci che non esiste scelta, se non la dignità dell’impegno e il coraggio del possibile fallimento. Essere un po’, provare a vivere alla, consapevoli che chinon è il primo degli sconfitti ma...

