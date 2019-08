Crisi | Prodi lancia “Orsola” | “Governo M5s-Pd duraturo costruito su progetto con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Occorre “preparare le basi di una maggioranza costruita attorno a undi lunga durata, sottoscritto in modo preciso da tutti i componenti della coalizione”. In un editoriale sul Messaggero, Romanoil“Orsola”. Pd e M5s dovrebbero dare vita a un governo di legislatura basato su un contratto simile a quello sul quale è fondato il governo tedesco, argomenta l’ex presidente del Consiglio. In Germania ci sono riusciti nonostante la distanza raggiunta in molti ambiti nell’ultima campagna elettorale tra le posizioni dei democristiani della Cdu e quelle dei socialisti della Spd. “Ciò è stato possibile grazie a una lunga trattativa nella quale sono stati definiti non sono gli orientamenti politici – spiega il professore – ma anche le priorità delle decisioni e i numeri degli impegni finanziari necessari per ...

