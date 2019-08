Crisi di governo | Salvini | ' O si vota o ci si risiede al tavolo e si lavora'

Crisi di governo - Beppe Grillo riunisce i vertici del M5s a Marina di Bibbona : Beppe Grillo ha incontrato i vertici del Movimento 5 stelle nella villa di Marina di Bibbona, in Toscana. L’incontro, tenuto segreto fino all’ultimo momento, è stato organizzato per studiare una strategia comune e condivisa in vista delle prossime tappe della Crisi di governo. E soprattutto alla luce dei continui segnali di apertura di Matteo Salvini. Alla riunione hanno partecipato: Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico, ...

Crisi di Governo - scende in campo Beppe Grillo. Ecco cosa sta succedendo : Beppe Grillo, a due giorni dal discorso in aula del premier Conte, ha tenuto nella sua villa a Marina di Bibbona (Livorno) un vertice con Roberto Fico e Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Lo rivela in esclusiva il Tirreno, che sul sito pubblica anche una foto che ritrae l’arrivo del presidente della Camera. (Continua a leggere dopo la foto) All’incontro hanno preso parte anche i capigruppo M5s di Camera e ...

Crisi di governo - vertice M5S nella villa di Grillo in vista della settimana decisiva : Il garante del Movimento riunisce i suoi per decidere la linea. Presenti Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista e i capigruppo

Crisi - si fa strada (tra molti ostacoli) un governo giallo-rosso tra M5S e Pd : Gli ultimi due giorni del governo Conte sostenuto da M5s e Lega sembrano aprirsi con la concreta possibilità che la Crisi abbia lo sbocco di un cambio totale di maggioranza in Parlamento per l’avvio di un esecutivo formato dal M5s e dal Pd

Crisi di governo - Salvini : “Se non si va ad elezioni ci si risiede al tavolo e si lavora” : Matteo Salvini, appresa la notizia della disponibilità offerta dalla Spagna per accogliere i migranti della Open Arms, interviene in una diretta Facebook: "Renzi e Prodi e la Boschi e Lotti che pensano a un governo Pd-5stelle: ma vi immaginate? I porti straaperti, e lo ius soli e via i decreti sicurezza". Sulla Crisi di governo dichiara: se non c'è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si ...

La folle Crisi : per la Lega il governo è al capolinea - poi si apre la partita. Ma il M5s chiude forno : Il messaggio che arrivera' dalla Lega martedi' a palazzo Madama sara' chiaro: questo governo e' al capolinea, non si puo' continuare ad andare avanti. Una eventuale risoluzione ci sara' solo dopo aver ascoltato il presidente del Consiglio Conte ma il convincimento tra gli 'ex lumbard' e' quello che il premier salira' al Colle per fare un passo indietro. E' soltanto allora che si aprira' la vera partita. Con le lancette che torneranno al 4 marzo ...

Crisi - Salvini : “Governo Pd-M5s? Se qualcuno vuole ribaltoni o inciuci lo dica. O elezioni o ci si risiede al tavolo” : “Non riaprirò le porte agli sciagurati del Partito democratico e restituire le chiavi di casa degli italiani a Boschi, Renzi, Lotti e compagnia. Se qualcuno ha deciso ribaltoni o inciucioni lo dica ad alta voce. Se non c’è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “Qua gli unici veri traditori ...

Crisi di governo - Salvini : “Italiani non meritano il ritorno di Renzi - io non tolgo il disturbo” : Matteo Salvini, appresa la notizia della disponibilità offerta dalla Spagna per accogliere i migranti della Open Arms, interviene in una diretta Facebook: "Renzi e Prodi e la Boschi e Lotti che pensano a un governo Pd-5stelle: ma vi immaginate? I porti straaperti, e lo ius soli e via i decreti sicurezza".Continua a leggere

Crisi - Prodi lancia “Orsola” : “Governo M5s-Pd duraturo costruito su progetto con obiettivi e impegni finanziari precisi. Come in Germania” : Occorre “preparare le basi di una maggioranza costruita attorno a un progetto di lunga durata, sottoscritto in modo preciso da tutti i componenti della coalizione”. In un editoriale sul Messaggero, Romano Prodi lancia il progetto “Orsola”. Pd e M5s dovrebbero dare vita a un governo di legislatura basato su un contratto simile a quello sul quale è fondato il governo tedesco, argomenta l’ex presidente del Consiglio. ...

Crisi di governo - Calenda (PD) : "Elezioni subito o fondo un altro partito" : Carlo Calenda sta prendendo sempre più le distanze dal Partito Democratico e le voci di una possibile alleanza col Movimento 5 Stelle non fanno che marcare ancora di più quella separazione, al punto da spingere Calenda ad annunciare di essere pronto a fondare un proprio partito nel caso in cui quell'alleanza dovesse andare in porto.Intervistato oggi da Il Foglio, Calenda ha ribadito che per lui l'unica opzione per uscire da questa Crisi di ...

Crisi di governo - Trenta : “Non riaprirei la porta a Salvini - può tradire di nuovo” : In un'intervista su 'La Stampa' la ministra pentastellata Elisabetta Trenta chiude all'ipotesi di una nuova alleanza Lega-M5S: "Chi ha tradito una volta lo farà ancora. E a questo punto, la porta della Lega io non la riaprirei". Poi annuncia querele per gli attacchi che ha ricevuto sui social in questi giorni.Continua a leggere

Crisi di governo - Prodi ‘indica’ la strada : “No a scissione nel Pd - serve esecutivo di legislatura” : L'ex presidente del Consiglio Prodi spiega che le elezioni sono da considerarsi "l'ultima ratio". Il professore lancia la sua proposta: una coalizione di governo "Ursula", italianizzata "Orsola", nel Parlamento italiano tra le forze che a Strasburgo hanno eletto la nuova presidente della Commissione europea von der Leyen.Continua a leggere

Crisi di governo - quando provo a spiegarla all’estero la risposta è sempre la stessa : L’ascesa della destra europea ed americana viene spesso interpretata come una reazione alla globalizzazione. In altre parole il mondo globalizzato è di “sinistra” mentre quello “nazionalista e populista” è di destra. Ma sarà vero? Paladino della globalizzazione è Xi Jinping che nel 2018, a Davos, fece un appassionato discorso a favore del libero mercato, mentre il grande nemico è Donald Trump, interessato soltanto a far tornare l’America la ...

Crisi DI GOVERNO/ Salvini-Conte-Renzi - le mosse che decidono la partita : Sono i giorni delle talpe. Fino a martedì, quando Conte si presenterà al Senato per le sue "dichiarazioni", tutto può ancora succedere