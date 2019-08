CRISI DI GOVERNO Salvini-Conte-Renzi | le mosse che decidono la partita

CRISI di governo - le tre strade del 20 agosto : Martedì in Senato le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si apre la partita sul futuro della legislatura

CRISI di governo - le tre strade che si possono aprire il 20 agosto : Martedì in Senato le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si apre la partita sul futuro della legislatura

La CRISI di governo in 10 punti : La crisi di governo, la prima che, nei settantatré anni della Repubblica, sia scoppiata in estate, pochi giorni prima del Ferragosto, continua ad occupare la discussione politica italiana. Si rincorrono ipotesi: scenari plausibili, alleanze improbabili, rimpasti e polemiche. È «crisi» al telegiornale, sui quotidiani e le testate online. È «crisi» su Facebook e Instagram, su Twitter, deputato ormai allo scontro verbale tra le parti. È «crisi» e ...

CRISI di governo nel pantano : Salvini fa un passo indietro - ma Di Maio non si fida : “Mai detto di voler staccare la spina al governo, il mio telefono è sempre acceso per il M5S. Spero di restare ministro dell’interno a lungo” ha dichiarato Salvini pochi giorni fa da Castel Volturno, un deciso cambio di marcia rispetto a quel famoso “gli italiani mi diano pieni poteri” del 9 agosto. Nei pochi giorni che separano le due contrapposte dichiarazioni però è successo di tutto e lo scenario politico è cambiato: il premier Conte ha ...

CRISI di governo : ?Conte in aula e il voto sulle risoluzioni. Cosa può accadere martedì : Si tratta a tutto campo. Dietro le quinte, sui social, attraverso le interviste sui giornali. Da qui a martedì 20,

CRISI di governo : Conte prepara il discorso per il Senato - addio a Salvini più vicino : Il premier Giuseppe Conte sta preparando il discorso che pronuncerà tra pochi giorni in Senato e in molti sono certi che "dirà addio" al leader leghista Matteo Salvini. La rottura, a questo punto, pare insanabile: Salvini, che nemmeno una decina di giorni fa chiedeva "pieni poteri" agli italiani, potrebbe ritrovarsi senza governo e senza elezioni. Di Maio, infatti, non ha voluto cogliere i segnali di pace lanciati dall'ormai ex alleato e i ...

CRISI di governo - siamo sicuri che fermare adesso Salvini sia la soluzione giusta? : di Andrea Taffi Questa Crisi di governo agostana affolla la mente (almeno la mia) di tanti pensieri. Tra questi, i più dolci, i più facili, sono quelli che riguardano l’immediato e il medio termine. Si tratta di quei pensieri che hanno per oggetto solo e soltanto la volontà di bloccare Matteo Salvini, di non farlo passare all’incasso, di togliergli dalla bocca, proprio sul più bello, il boccone prelibato dato dal consenso alle ...

Travaglio sulla CRISI di governo prende in giro Salvini : 'Accattonaggio molesto' : Marco Travaglio con il suo consueto editoriale pubblicato da Il Fatto Quotidiano ha fatto il punto sulla situazione venutasi a creare attorno al governo di Giuseppe Conte. Lo ha fatto a modo suo, con una sottile ma assai pungente punta d'ironia. Il destinatario del sarcasmo del giornalista è Matteo Salvini che, secondo alcune ricostruzioni, non sarebbe adesso esattamente orgoglioso della mossa di revocare la fiducia al governo Conte. Una ...

CRISI - Guidesi (Lega) : “No a governo pastrocchio. Data elezioni potrebbe essere il 27 ottobre” : potrebbe essere il 27 ottobre la Data giusta per tornare a votare: di questo è convinto Guido Guidesi, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, che ne ha parlato a Lodi. “Per le elezioni – ha spiegato il sottosegretario – la Data potrebbe essere quella del 27 ottobre quando voteranno altri 3 Paesi dell’Unione europea: Austria, Polonia e probabilmente anche la Spagna” ha osservato il leghista che ha definito ...

CRISI di governo - alle prossime Politiche i cattolici faranno rete o saranno carne da macello? : Dov’era il cattolicesimo italiano alle ultime elezioni europee? Non c’è dubbio che le varie associazioni abbiano avuto le loro posizioni favorevoli all’Europa. Ma non erano visibili. Chi si faceva sentire sui social media, su giornali e televisioni e nell’immaginario di massa, era il leader del fronte sovranista. Agitando rosari e invocando la madonna: segnali calcolati e ben riconoscibili da un’area clerico-tradizionalista scivolata nel ...

CRISI di governo - M5s dice no a Salvini : “Ha scelto Berlusconi. Voleva fregarci - si è fregato da solo” : Le offerte di Matteo Salvini? Respinte al mittente. Il Movimento 5 stelle mette un secco no a un nuovo accordo con il leader leghista e lo fa con un post pubblicato questa mattina sul blog delle stelle: “Vorremmo mettere una cosa in chiaro, visto che ancora non lo è per tutti – si legge – Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull’orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e ...

CRISI di governo tra fake news e poche certezze : cosa succede la prossima settimana : Di Maio premier? fake news, lo dicono anche dal M5s. Unica certezza è che martedì 20 agosto al Senato Conte effettuerà le...

CRISI di governo - a che punto siamo dopo 9 giorni : la retromarcia di Salvini - le parole di Conte e le ipotesi di accordo Pd-M5s : Se fosse il Monopoli, si potrebbe dire che la partita rischia di ripartire dal via. Ma quello che dura ormai da nove giorni non è il Monopoli. Si tratta, invece, della prima Crisi di governo scatenata in pieno agosto nella storia della Repubblica. Per 73 lunghi anni l’estate politica degli italiani è stata occupata da governi balneari, rimpasti, polemiche e persino decreti salvaladri votati mentre Roberto Baggio segnava due gol alla ...

CRISI DI GOVERNO/ Salvini - Di Maio - Pd : il "punto" che decide : Ieri Di Maio e Conte hanno bocciato l'offerta di Salvini. Ma l'asse gialloverde è arrivato al capolinea e un altro equilibrio si raggiunge solo votando