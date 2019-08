CorSera | A Icardi restano solo Napoli e Juve L’Inter pensa allo scambio con Milik

CorSera : Icardi escluso dalle partitelle nonostante la lettera dell’avvocato : Non si placa la telenovela Icardi all’Inter, l’argentino sempre più ai margini del progetto di Conte, una situazione imbarazzante secondo il Corriere della Sera L’argentino, escluso dalla parte tattica degli allenamenti dell’Inter (nonostante una lettera dell’avvocato che ne chiedeva il reintegro), aspetterà fino a domenica la Juve, bloccata dalle mancate partenze. Poi, in assenza di segnali da Torino, la Roma è in vantaggio sul ...

CorSera : Nei piani alternativi della Roma a Icardi c’è anche Milik : La Roma tiene d’occhio Milik. Lo scrive il Corriere della Sera. I giallorossi hanno nel mirino Mauro Icardi, che è dato sempre più vicino ad un trasferimento nella Capitale. Ma casomai non dovesse andare in porto, Petrachi già pensa al piano B. E così tiene d’occhio Timo Werner, del Lipsia, scrive il quotidiano, per il quale avrebbe fatto un sondaggio. L’attaccante classe ’96 ha il contratto che scade l’anno ...

CorSera : Per Icardi - contatti continui tra Wanda e Giuntoli : Rimasto privo di fascia da capitano, ai margini del progetto tecnico dell’Inter, escluso dalle amichevoli e ormai anche senza maglia numero 9, Icardi sa che ormai è impossibile restare in nerazzurro. Marotta gradirebbe lo scambio con Dybala, ipotesi però bollata come impossibile da Torino, scrive il Corriere della Sera. L’Inter, perciò, spera di convincere l’argentino a trasferirsi a Roma o a Napoli. E ci sta pensando anche ...

CorSera : Marotta detta la strategia a Dybala per favorire lo scambio con Icardi : Con la chiusura dell’affare Lukaku, Marotta vince sulla Juventus, scrive il Corriere della Sera. Primo obiettivo di Conte dal suo arrivo all’Inter, il belga avrà il compito di spaccare le difese avversarie con la sua potenza. Ma l’affare Lukaku non ha solo risvolti tecnici. Rischia di portare un effetto domino sul mercato. Soffiando il belga alla Juventus, Marotta ha messo a segno una tripletta. Innanzitutto ha vinto ...

CorSera : i piani di Marotta e Paratici per arrivare allo scambio Dybala-Icardi : L’arrivo di Lukaku all’Inter non è solo una vittoria di Marotta e il coronamento del sogno di Antonio Conte, ma, come riporta il Corriere della Sera, rischia di portare un effetto domino sul mercato. Si apre adesso uno scenario interessante quanto quasi impossibile da decifrare che coinvolge Icardi e Dybala, le cui mosse sarebbero state manovrate da Marotta e Paratici fin dal principio. In definitiva non ci sarebbe, e non ci sarebbe mai ...

CorSera – Wanda pronta ad un’azione legale contro l’Inter per difendere Icardi : Non tutto è chiaro sull’incontro tra l’Inter e Mauro Icardi. Se le parti concordano sul no della società al calciatore, c’è la questione lista che invece trova le parti distanti. Secondo l’argentino la società nerazzurra avrebbe detto di averlo escluso dalle liste per il campionato (che verrà presentata il 3 settembre) e per la Champions, l’Inter nega di averne mai parlato. Ma intanto Wanda Nara è sul piede di ...

CorSera – Icardi-Napoli - si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… : CorSera – Icardi-Napoli, si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… Icardi-Napoli, si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… Voci e rumors di calciomercato si susseguono senza soste. I nomi accostati al club partenopeo li conosciamo e sullo stato delle trattative conosciamo ogni dettagli. Ma ogni giorno porta novità. È il caso di Mauro Icardi. L’ attaccante argentino apre uno spiraglio al club ...

CorSera : l’Inter lascia a casa Icardi e vola a Singapore senza attaccante ma con lo chef : Curiosa per non dire al limite dell’assurdo la situazione dell’Inter, sottolineata dal Corriere della Sera, che è partita ieri destinazione Singapore dove affronterà il primo test stagionale senza una punta. Si discute tanto del mercato del Napoli, non senza le solite critiche al presidente per il fatto che il club non abbia ancora chiuso l’affare James Rodriguez e portato a casa un big per il reparto offensivo, eppure ...