Corre dalla moglie incinta e lascia l' auto nel parcheggio dei disabili | multato dai vigili

Tragico bagno durante luna di miele - 22enne trascinato via dalla Corrente davanti alla moglie : Il 22enne Dalton Cottrell è stato trascinato via dalla corrente durante un bagno nelle acque dell'Oceano in Florida ed è morto davanti agli occhi atterriti della moglie e coetanea Cheyenne Hedrick. "Non avrei mai pensato che a 22 anni sarei stata una moglie e poi una vedova così in fretta" il messaggio di dolore della donna. Doveva essere la loro vacanza da sogno dopo il matrimonio appena celebrato ma la luna di miele si è conclusa tragicamente ...

Piogge monsoniche in India - disastro alluvioni nel Maharashtra : decine di animali trascinati via dalla Corrente [VIDEO] : Forti Piogge hanno causato alluvioni lampo nel distretto Thane del Maharashtra, dove centinaia di persone sono state salvate dopo essere rimaste bloccate in un treno e altrove, mentre il diluvio nella stagione monsonica ha prodotto 214 vittime negli stati di Assam e Bihar. Le Piogge si sono abbattute con violenza anche sul Rajasthan, dove 13 persone hanno perso la vita. Nel Maharashtra, tutti i 1050 passeggeri a bordo di un treno Mahalaxmi ...

Giovane sposa vuole raggiungere l’autobus di “Into the wild” : muore travolta dalla Corrente di un fiume : Voleva raggiungere assieme al marito l’autobus reso famoso dal film “Into the wild”, dove visse i suoi ultimi mesi e fu poi trovato morto Christopher McCandless, ma è morta travolta dalla corrente di un fiume che stava cercando di attraversare per arrivare lì. Così è morta Veramika Maikamava, una 24enne di origini bielorusse che, secondo quanto riporta il Fairbanks Daily News-Miner, stava percorrendo il sentiero Stampede, ...

Alluvione lampo in Cambogia - crolla un ponte e ingoia due motociclisti : trascinati dalla Corrente [FOTO e VIDEO SHOCK] : Ecco il terrificante momento in cui due motociclisti sono stati trascinati via dalla corrente dopo il crollo di un ponte a causa di un’Alluvione lampo in Cambogia. Kinak DaLi e Sok Vandy, soldati della prima Light Infantry Division, stavano attraversando il ponte fatto di tronchi e fango quando ha ceduto a causa della forza del fiume sottostante. Terrificanti le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Il ...

Agropoli - trascinato al largo dalla Corrente : Biagio annega a 15 anni davanti al padre : Tragedia questo pomeriggio al porto di Agropoli (Salerno). Un ragazzo di 15 anni, Biagio Manganelli, è annegato. Stando alle prime ricostruzioni si trovava in barca, un natante a vela di circa...

Mega grandinata a Pescara : auto distrutte e trascinate dalla Corrente : Luca Sablone Paura nella città abruzzese: danni a macchine, case e persone. In serata è atteso un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche Paura a Pescara, dove nella tarda mattinata di oggi si è abbattuta una forte tempesta di pioggia, vento e grandine. In pieno centro si registrano 10 centimetri di acqua: traffico in tilt, notevoli disagi alla viabilità e centralini di Vigili del fuoco e Polizia Municipale affollati. In ...

“Assurdo”. Nunzia - dalla ragione al torto. Tutti contro la conCorrente di Temptation Island : Corna in diretta a Temptation Island. Arcangelo ha baciato la tentatrice Sonia e, come prevedibile, la fidanzata Nunzia ha reagito malissimo. Nel reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia gli autori hanno giocato un brutto scherzo al concorrente, appartato con la bella tentatrice: “Durante la loro esterna – ha spiegato Bisciglia -, ad Arcangelo è stato tolto il microfono. Pensava che non fosse nemmeno ripreso, visto che non è ...

Prof e consulente - Cascetta indagato dalla Corte dei Conti per danno erariale : sigilli a barca e conti Correnti : È il Professor Ennio Cascetta ad aver ricevuto un invito a dedurre dalla Corte dei conti la scorsa settimana, nell?ambito dell?inchiesta contabile culminata nel sequestro...