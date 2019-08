Con Salvini mai più Elisabetta Trenta chiude la porta alla Lega

Salvini tratta anche sui migranti : il ministro cede a Conte su Open Arms : ROMA L'ennesima puntata di una telenovela che dura da quasi venti giorni, si è conclusa ieri con 27 minorenni autorizzati a sbarcare dalla Open Arms a Lampedusa dopo che il premier...

Salvini e Conte - l'ultima mossa del leader leghista per restare in gioco : ROMA Si sente più forte Conte proprio nel momento - e questo può sembrare un paradosso - del tramonto del suo governo. E c'è una perfidia, e l'esibizione plateale della...

CRISI DI GOVERNO/ Salvini-Conte-Renzi - le mosse che decidono la partita : Sono i giorni delle talpe. Fino a martedì, quando Conte si presenterà al Senato per le sue "dichiarazioni", tutto può ancora succedere

"Mai più Con lui - chi ha tradito una volta è pronto a rifarlo" : Trenta Contro Salvini : Il ministro della Difesa Trenta (M5s): "Ho assoluta fiducia nel Presidente Mattarella e nella capacità di negoziazione del...

Napoli - ecco Mr Papeete : «Pronto a fare il sindaco Con Salvini» : È il proprietario dell'ormai celeberrimo Papeete Beach di Milano Marittima, ma soprattutto è il neo-eurodeputato della Lega eletto nella circoscrizione Sud, vicinissimo a...

Open Arms - via libera allo sbarco dei minori - Salvini : 'Ha deciso tutto Conte' : Ventisette minori sbarcano dalla Open Arms. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha ceduto alle pressioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, seppur non senza polemiche. Secondo il leader della Lega 'la responsabilità è tutta del capo dello stato che, con questo gesto, ha aperto un precedente che potrebbe ritorcersi contro'. Dopo 16 giorni termina la permanenza sulla nave per i minori non accompagnati che erano a bordo. A Lampedusa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Agosto : Il bacio della morte. Conte teme la fiducia (di Salvini) : Dopodomani I 5 Stelle hanno deciso: si va alla crisi in Senato Game over – Niente appigli alla Lega: il M5S presenterà una risoluzione che sosterrà la posizione di Conte su Ong e migranti: piacerà a sinistra e sarà invotabile per Salvini di Ilaria Proietti e Marco Palombi L’ultima follia di Marco Travaglio La crisi più pazza del mondo, aperta il 7 Agosto da un Salvini ubriaco di sondaggi, piazze, spiagge e mojito che chiedeva ...

Feltri - Salvini e "l'ora del cog***" : "Ecco come puoi evitare di Consegnarci ai comunisti del piffero" : In Emilia e in Romagna si dice saggiamente che l' ora del coglione piglia tutti. Gli uomini sbagliano e quelli che ammettono i propri errori ne dimezzano la gravità. Mi pare quindi che a Salvini convenga riconoscere di aver calpestato una buccia di banana allorché ha deciso di aprire la crisi di gov

Open Arms - Saviano Contro Salvini : “Il suo destino è il carcere”. E il ministro chiede Consiglio ai fan : “Mi dimetto o tengo duro?” : Sulla vicenda della Open Arms, la nave dell’omonima ong spagnola bloccata da 16 giorni nel mediterraneo in attesa di un porto sicuro, oltre al duello Conte-Salvini, con un primo round vinto dal presidente del consiglio, si sta consumando un altro scontro. Sui social, infatti, neanche mezz’ora dopo il via libera del ministro dell’Interno allo sbarco dei 27 minori non accompagnati che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, ...

Luigi Di Maio "anello debole" del patto tra Pd e M5s. L'arma segreta di Salvini : il "Contro-inciucio" : È Luigi Di Maio "l'anello debole" dell'inciucio tra Pd e M5s. Dentro la Lega, spiega un retroscena del Corriere della Sera, gli uomini più vicini a Matteo Salvini fanno intuire come il pressing per far rientrare la crisi e sventare il governicchio sarà tutto sul vicepremier. "In un'alleanza giallo-r

Open Arms - Saviano chiama Salvini bandito - Fusaro : 'Così parlò Con il cappello da giullare' : Il caso della Ong Open Arms è stato il pretesto per un altro botta e risposta tra Roberto Saviano e Diego Fusaro, che hanno affidato le proprie riflessioni sulla faccenda ai social network. Tra i due non sembra esserci una particolare simpatia, così come tra l'autore di Gomorra e il Ministro dell'Interno, controbilanciata dallo scarso feeling che il filosofo pare avere per Saviano. Lo scambio di "complimenti" nasce dall'ennesimo caso che ha al ...

Open Arms - Salvini a Conte : «Mio malgrado accetto decisione». I 27 minori sbarcati a Lampedusa : Matteo Salvini non ostacolerà lo sbarco dei minori a bordo della nave Open Arms. Sono 27 i minori non accompanati per i quali è stato disposto lo sbarco. La polizia sta...

