Ciclismo | sarà dedicato alla memoria di Felice Gimondi il Giro di Lombardia 2019

Felice Gimondi nel cuore - l’Italia del Ciclismo lo omaggia : “gli sarà dedicato Il Lombardia” : Io mondo del ciclismo omaggia Felice Gimondi: dedicato all’ex campione italiano Il Lombardia del prossimo 12 ottobre Sono passati due giorni dall’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi: l’ex campione italiano si trovava a mare a Giardini Naxos quando è stato colpito da un malore. Il mondo del ciclismo è ancora a lutto, in attesa di poter dare a Felice Gimondi l’ultimo saluto, martedì nella sua Paladina, ma intanto ...

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 : la Lotto-Soudal sarà al via della quarta tappe in omaggio a Bjorg Lambrecht : “In omaggio a Bjorg, la Lotto-Soudal prenderà oggi il via della quarta tappa neutralizzata del Giro di Polonia“. Breve ma sentito il messaggio “social” della Lotto-Soudal, compagine dello sfortunato corridore belga Bjorg Lambrecht, giovane promessa del Ciclismo internazionale, scomparso ieri per una brutta caduta nel corso del Giro di Polonia 2019. In mattinata è arrivata la notizia della neutralizzazione della quarta ...

Ciclismo - per Thibaut Pinot lo stop sarà di venti giorni : confermata la lesione alla coscia sinistra : La Groupama-FDJ, squadra del ciclista transalpino Thibaut Pinot, ritiratosi nel corso della diciannovesima tappa dell’ultimo Tour de France, ha rilasciato attraverso i propri canali social, un aggiornamento circa le condizioni del francese: “Dopo gli odierni esami complementari ai quali è stato sottoposto, è stata confermata la lesione del vasto mediale della coscia sinistra, con un ematoma inter-aponeurotico, che necessitano di un ...

Ciclismo - Giro d’Italia e Tour de France sono alle spalle : ecco quali saranno i prossimi impegni di Vincenzo Nibali : Archiviati i due grandi giri, lo Squalo si prepara adesso per il finale di stagione dove l’appuntamento più importante sarà il Lombardia Un piccolo periodo di riposo e poi si ricomincia, con l’obiettivo di chiudere in crescendo la stagione. Vincenzo Nibali esce dal Tour de France stanco ma, leggermente felice, per essere riuscito a lasciare il segno nella tappa di Val Thorens. AFP/LaPresse Un acuto importante per lo Squalo, che ...

Ciclismo - Campionati italiani 2019 : sarà un duello tra Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone? Ma occhio a Diego Ulissi e Davide Ballerini : Domenica 30 giugno appuntamento classico di inizio estate, ad anticipare il Tour de France: si disputano i Campionati nazionali, con le prove in linea, per il Ciclismo su strada. In programma in Alta Valtaro c’è la gara per il Bel Paese: un percorso davvero durissimo quello in Emilia, che vede un circuito da ripetere dieci volte con addirittura 4000 metri di dislivello. A venir fuori saranno dunque uomini di fondo, magari abituati a ...