Ciclismo | Laurens De Plus conquista il BinckBank Tour

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Non sono mancate le emozioni nell’ultima tappa del, la corsa a tappe tra Olanda e Belgio che ha ripercorso alcune delle strade delle classiche di primavera. Partito con la maglia di leader, Tim Wellens non è riuscito a difendere la posizione acquisita anche per la debolezza che ha dimostrato la sua squadra. Con ottimo intuito ne ha approfittatoDeche si è inserito in un attacco con Greg Van Avermaet e Oliver Naesen, che poi hato la tappa sul traguardo di Geraardsbergen, ai piedi del più mitico muro fiammingo. Gilbert accende la corsa La settima ed ultima tappa delha portato i corridori a confrontarsi sui classici muri delle Fiandre, con un circuito finale comprendente il mitico Geraardsbergen e il Bosberg. La corsa è iniziata con una fuga di quindici corridori, un gruppetto che si è poi selezionato sulle difficoltà del percorso fino ...

zazoomnews : Ciclismo Binck Bank Tour 2019: Oliver Naesen vince l’ultima tappa. Laurens De Plus strappa la maglia a Wellens e tr… -