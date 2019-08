Ciclismo femminile | PostNord Vårgårda 2019 | il sigillo allo sprint di Marta Bastianelli

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Sofia Collinelli è sesta nell’inseguimento femminile. Nessuna medaglia per l’Italia : Non arrivano medaglie in casa Italia nella quarta giornata dei Mondiali 2019 juniores di Ciclismo su pista in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania). Cinque le specialità in programma quest’oggi: i 500 metri femminili, la corsa a punti femminile, l’inseguimento individuale femminile, l’omnium e lo sprint maschile. Nei 500 metri donne, che non vedevano azzurre al via, è stata la francese Kouame a imporsi con il ...

Ciclismo femminile - Postnord Vårgårda WestSweden 2019 : nella cronosquadre si impone la Trek-Segafredo - settima Valcar : Non solo gli uomini, spazio anche al circuito World Tour al femminile per il Ciclismo su strada. Oggi è andata in scena la Postnord Vårgårda WestSweden: ormai una classica per il calendario, una cronometro a squadre in terra svedese. 35,6 chilometri completamente pianeggianti con partenza ed arrivo a Vårgårda con le migliori squadre al mondo a sfidarsi. Ad imporsi sono le statunitensi della Trek-Segafredo che succedono nell’albo ...

Ciclismo femminile : il campionato italiano a cronometro si svolgerà ad ottobre a Castelgomberto : Arrivano finalmente una data e un luogo, dopo i tanti dubbi. Il campionato italiano a cronometro di Ciclismo su strada al femminile si disputerà: c’è stato bisogno di andare a pescare l’ultimo spazio possibile a disposizione, ma alla fine il problema è stato risolto. Come anticipato da Il Giornale di Vicenza, gara in programma sabato 12 ottobre e organizzata dalla polisportiva San Giorgio di Perlena e dal gruppo sportivo Mainetti. Il ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : l’Italia femminile è oro nell’inseguimento a squadre! : Quattro i titoli assegnati oggi nella seconda giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: risuona l’inno di Mameli a Francoforte, in Germania, grazie al quartetto femminile dell’inseguimento a squadre, che si mette al collo la medaglia d’oro. Nell’inseguimento a squadre femminile è un epilogo da brividi a consegnare oro e titolo iridato alle azzurrine: Giorgia Catarzi, Camilla Alessio, Eleonora Camilla Gasparrini ...

Ciclismo femminile - Europei 2019 : splendido argento per Elena Cecchini! Vince l’olandese Amy Pieters : Arriva un’altra medaglia azzurra agli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda), nella prova in linea femminile Elite, Elena Cecchini conquista l’argento, battuta in volata dall’olandese Amy Pieters al termine di un’azione da lontano. La 27enne nativa di Udine è stata bravissima ad entrare nell’azione che ha deciso questa rassegna continentale, ma nello sprint a tre (bronzo per la tedesca Lisa Klein) non ha potuto nulla contro ...

LIVE Ciclismo femminile - Europei 2019 in DIRETTA : Marta Bastianelli prova a rovinare la festa alle olandesi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli Europei di Ciclismo – La presentazione della prova in linea femminile – Il medagliere degli Europei di Ciclismo – Le convocate dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ci attende una gara spettacolare ad Alkmaar (Olanda) con le migliori atlete del ...

Ciclismo femminile - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vedere la gara in tv e streaming. Le italiane in gara : La penultima giornata degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Paesi Bassi), si chiuderà con uno degli appuntamenti più attesi del programma: la prova in linea femminile della categoria Elite. La competizione vedrà al via tutte le protagoniste di primo piano del panorama internazionale, in una gara che si annuncia particolarmente incerta ed appassionante. Il percorso misurerà 115 km e consisterà in un anello ...

Ciclismo - Europei 2019 : Marta Bastianelli a caccia della doppietta nella prova in linea femminile - le azzurre sfidano la corazzata olandese : La penultima giornata degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Paesi Bassi), si chiuderà con uno degli appuntamenti più attesi del programma: la prova in linea femminile della categoria Elite. Rispetto al settore maschile caratterizzato dalle tante assenze, la competizione vedrà al via tutte le protagoniste di primo piano del panorama internazionale, in una gara che si annuncia particolarmente incerta ed ...

Ciclismo - Europei 2019 juniores femminile : gara ad eliminazione. Doppietta olandese - vince Ilse Pluimers davanti a Van Rooijen. Lontane le italiane : gara ricca di colpi di scena quella delle juniores donne agli Europei di Ciclismo, con tantissime cadute, una vera e propria corsa ad eliminazione. Alla fine l’ha spuntata l’olandese Ilse Pluimers, brava ad attaccare al momento giusto. Nel gruppetto arrivato alla sue spalle, ha avuto la meglio in volata la compagna di squadra Van Rooijen. A chiudere il podio la francese Kristina Nenadovic. Brutta giornata per le italiane, tagliate ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : gara in linea femminile U23. Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo a caccia della medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prova in linea U23 femminile – Il medagliere degli Europei 2019 – La medaglia di bronzo di Elena Pirrone nella cronometro U23 – La descrizione dettagliata del percorso Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile categoria U23 degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, secondo appuntamento della terza giornata della rassegna ...

Europei Ciclismo 2019 – Ilse Pluimers vince la prova in linea femminile Juniores - decima Sofa Collinelli : Doppietta olandese ad Alkmaar con la Pluimers che taglia il traguardo davanti alla connazionale Van Rooijen, decima invece Sofia Collinelli Niente medaglia per l’Italia nella prima prova in linea degli Europei di Alkmaar, nella categoria Juniores femminile si impone Ilse Pluimers che si laurea così campionessa continentale. L’olandese sfrutta l’attendismo del gruppo e si lancia in solitaria negli ultimi dieci chilometri, ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - condizioni difficili e grande selezione. Ultimi due giri al cardiopalma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Passaggio al traguardo, mancano 2 giri alla fine. 10.08 Ennesimo allungo di una francese ma Sofia Collinelli e tutta la selezione olandese fanno buona guardia. 10.06 Fase di studio fra le atlete di testa, fra poco si entra nel pavé e in quella sede qualcuna ci proverà sicuramente. 10.05 In vista di domenica quando correranno i professionisti bisognerà fare particolare attenzione ai ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - condizioni difficili e grande selezione. Caduta per Camilla Alessio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.59 Il secondo gruppo sembra ormai aver mollato, 45″ il ritardo quando si sta attraversando il tratto particolarmente tecnico nella città di Alkmaar. 09.57 Russia, Francia e Olanda non lasciano fare. Ripresa Sofia Collinelli, ma la figlia d’arte sembra la più in forma fra le azzurre. 09.54 ATTACCO DI SOFIA COLLINELLI! L’azzurra tutta sola ha guadagnato già qualche decina ...