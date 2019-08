Ciclismo – BinckBank Tour | a Naesen l’ultima tappa | De Plus si aggiudica la classifica

Ciclismo - Laurens De Plus conquista il BinckBank Tour : Non sono mancate le emozioni nell’ultima tappa del BinckBank Tour, la corsa a tappe tra Olanda e Belgio che ha ripercorso alcune delle strade delle classiche di primavera. Partito con la maglia di leader, Tim Wellens non è riuscito a difendere la posizione acquisita anche per la debolezza che ha dimostrato la sua squadra. Con ottimo intuito ne ha approfittato Laurens De Plus che si è inserito in un attacco con Greg Van Avermaet e Oliver Naesen, ...